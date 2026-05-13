Bluetti lance la série Balco pour transformer votre balcon en centrale solaire. Deux systèmes complémentaires, un objectif commun : produire et stocker sa propre électricité sans se ruiner ni faire appel à un électricien.
Les panneaux solaires de balcon, ou Balkonkraftwerk comme les appellent nos voisins allemands qui en sont friands, ne sont plus réservés aux propriétaires de maisons individuelles. Depuis quelques années, ces mini-centrales photovoltaïques s’installent sur les garde-corps d’appartements et les terrasses de particuliers, sans travaux, sans démarches complexes. Bluetti s’engouffre dans cette tendance avec la série Balco, composée de deux produits distincts : le Balco 260, une solution tout-en-un avec batterie intégrée, et le Balco Transfer, un onduleur qui transforme n’importe quelle station électrique existante en système solaire raccordé au réseau. Deux approches différentes, pour deux profils d’utilisateurs bien distincts.
Le Balco 260 : une centrale solaire clé en main à installer sur son balcon
Le Balco 260 est le produit phare de la gamme. Il s’agit d’un système complet composé d’une unité principale, le Balkonkraftwerk, et d'une batterie d’expansion BC 260 d'une capacité de 2 560 Wh, basée sur une chimie LiFePO4, réputée pour sa longévité et sa stabilité thermique. Jusqu’à cinq batteries supplémentaires peuvent être connectées, portant la capacité totale de stockage à 15 360 Wh. De quoi couvrir une bonne partie des besoins nocturnes d'un foyer moyen.
Le système accepte jusqu’à 2 400 W d’entrée solaire via deux canaux MPPT, une technologie qui optimise en temps réel la puissance récoltée par les panneaux en fonction des conditions d’ensoleillement. En sortie, le Balco 260 délivre jusqu'à 2 300 W en mode bypass, et fonctionne simultanément en mode raccordé au réseau jusqu'à 1 100 W et en mode hors réseau jusqu'à 1 200 W. Une polyvalence rare à ce niveau de gamme. La résistance à l’eau et à la poussière est certifiée IP65, et la garantie constructeur est de cinq ans.
Bluetti annonce des économies potentielles de l’ordre de 1 088 euros par an pour un foyer équipé, avec une facture d’électricité annuelle qui passerait de plus de 1 500 euros à environ 412 euros. Des chiffres à prendre avec précaution, dépendants bien sûr de l’ensoleillement local, des habitudes de consommation et du tarif de l’électricité, mais qui donnent une idée du potentiel du système.
Le Balco Transfer et l’intelligence du système
Le Balco Transfer s’adresse à un autre profil : celui qui possède déjà une station électrique portable Bluetti ou tierce, et souhaite la transformer en système solaire raccordé au réseau sans investir dans une nouvelle installation complète. L’onduleur se branche sur la station existante, récupère son courant alternatif et l’injecte dans le réseau domestique à hauteur de 800 W, la limite légale en vigueur dans de nombreux pays européens. La certification nécessaire pour le raccordement au réseau est portée par le Balco Transfer lui-même, les stations électriques classiques n’étant pas homologuées pour cet usage.
Les deux produits partagent la même architecture logicielle, baptisée Bluetti Space, qui permet de connecter jusqu’à six unités en réseau Wi-Fi pour équilibrer automatiquement les charges et les niveaux de batterie. Un système de gestion de l’énergie piloté par IA, l’AI-EMS, analyse en temps réel les tarifs d’électricité, les prévisions de production solaire et les données cloud pour optimiser les cycles de charge et de décharge. Compatible avec les compteurs intelligents de Shelly, EverHome et BLUETTI, ce système s’intègre aussi à Home Assistant pour les utilisateurs les plus exigeants.
Sur le papier, la série Balco ne se contente pas de produire de l’électricité verte : elle ambitionne de rendre chaque kilowattheure utile.