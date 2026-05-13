Le système accepte jusqu’à 2 400 W d’entrée solaire via deux canaux MPPT, une technologie qui optimise en temps réel la puissance récoltée par les panneaux en fonction des conditions d’ensoleillement. En sortie, le Balco 260 délivre jusqu'à 2 300 W en mode bypass, et fonctionne simultanément en mode raccordé au réseau jusqu'à 1 100 W et en mode hors réseau jusqu'à 1 200 W. Une polyvalence rare à ce niveau de gamme. La résistance à l’eau et à la poussière est certifiée IP65, et la garantie constructeur est de cinq ans.

Bluetti annonce des économies potentielles de l’ordre de 1 088 euros par an pour un foyer équipé, avec une facture d’électricité annuelle qui passerait de plus de 1 500 euros à environ 412 euros. Des chiffres à prendre avec précaution, dépendants bien sûr de l’ensoleillement local, des habitudes de consommation et du tarif de l’électricité, mais qui donnent une idée du potentiel du système.