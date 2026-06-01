Réduire sa consommation d’énergie paraît souvent plus simple en théorie qu’en pratique. Entre le chauffage, les appareils électroménagers, l’eau chaude sanitaire ou encore les pertes liées à une isolation défaillante, il est difficile d’identifier les postes qui alourdissent réellement la facture. Face à cette incertitude, certaines personnes multiplient les écogestes, comme débrancher les appareils en veille, tandis que d’autres se lancent dans des travaux coûteux, sans garantie sur les économies possibles.

C’est précisément sur ce manque de visibilité que se positionne Watt Watchers. Le service réalise une analyse détaillée du logement afin d’identifier avec précision les différentes sources de consommation ainsi que les leviers d’économies les plus pertinents.