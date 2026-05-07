Cette semaine, le directeur général de LFP Media, qui gère la plateforme de diffusion Foot+, Nicolas de Tavernost, s'exprimait devant le Sénat. Auditionné par la Commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, il y a expliqué à quel point le football français pouvait souffrir du piratage.

Il a ainsi indiqué que sans ces moyens de diffusion illégaux, la plateforme Ligue 1+ pourrait compter quelque 400 000 abonnés en plus, ce qui représenterait un manque à gagner de l'ordre de 100 millions d'euros par an. Un chiffre impressionnant, mais qui s'explique parfaitement, si l'on en croit Nicolas de Tavernost.