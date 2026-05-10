Les piles de la gamme Ultimate Child Shield disposent notamment d’un revêtement amer destiné à décourager l’ingestion, ainsi qu’un colorant alimentaire qui colore temporairement la bouche en bleu au contact de la salive. Une façon d’alerter rapidement les parents qu’un incident a peut-être eu lieu.

« Si un enfant avale une pile bouton lithium de 20 mm classique, celle-ci peut rester coincée dans l’œsophage et commencer à provoquer des brûlures en seulement 15 minutes » rappelle Energizer.