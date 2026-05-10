Les piles bouton font partie de ces objets du quotidien auxquels on ne prête jamais vraiment attention. Pourtant, pour les jeunes enfants (et pas seulement), elles représentent un danger bien réel.
Chaque année, plusieurs milliers de cas d’ingestion accidentelle sont recensés, notamment chez les moins de six ans. Le problème ne se limite pas au risque d’étouffement, puisque lorsqu’une pile reste coincée dans l’œsophage, le contact avec la salive peut provoquer une réaction chimique extrêmement corrosive, capable de brûler les tissus en quelques minutes seulement. Un danger que le groupe Energizer compte bien éliminer avec sa nouvelle gamme de piles lithium « Ultimate Child Shield », présentée comme une première mondiale selon Engadget.
Energizer promet une pile bouton qui ne brûle plus
Le fabricant américain annonce en effet avoir développé des piles CR2032, CR2025 et CR2016 capables d’empêcher les brûlures internes en cas d’ingestion. La marque reste encore discrète sur les détails techniques de cette innovation, mais évoque « une modification de la structure et des matériaux utilisés afin d’éviter la réaction électrochimique responsable des lésions ».
L’enjeu est loin d’être anecdotique, puisque selon Energizer, ce sont plus de 3 500 incidents liés à l’ingestion de piles bouton qui sont recensés chaque année aux États-Unis, avec une forte hausse sur la dernière décennie.
Les modèles de 20 mm, que l'on retrouve notamment dans les AirTag, les télécommandes, les jouets ou encore les clés de voiture et de portail, sont particulièrement problématiques, puisque leur taille correspond presque parfaitement à celle de l’œsophage d’un jeune enfant.
Un revêtement amer, et même un petit côté « bleu métal »
Les piles de la gamme Ultimate Child Shield disposent notamment d’un revêtement amer destiné à décourager l’ingestion, ainsi qu’un colorant alimentaire qui colore temporairement la bouche en bleu au contact de la salive. Une façon d’alerter rapidement les parents qu’un incident a peut-être eu lieu.
« Si un enfant avale une pile bouton lithium de 20 mm classique, celle-ci peut rester coincée dans l’œsophage et commencer à provoquer des brûlures en seulement 15 minutes » rappelle Energizer.
L’idée du goût répulsif n’est pas totalement inédite. Nintendo utilise depuis plusieurs années un agent extrêmement amer sur les cartouches de jeux Switch afin d’éviter que les jeunes enfants (ou les adultes un peu trop curieux) ne les mettent en bouche. Un procédé qui sert là aussi à repousser l’ingestion.
Energizer, de son côté, affirme avoir franchi un cap supplémentaire en s’attaquant directement au mécanisme de brûlure interne. Une promesse ambitieuse, forcément scrutée de près par les autorités sanitaires et les associations de prévention.
Evidemment, quand bien même cette nouvelle technologie compte bien empêcher autant que possible de dramatiques accidents domestiques, le fabricant recommande de consulter immédiatement un médecin au moindre soupçon d’ingestion.
- Simplicité d’utilisation
- Un réseau de localisation gigantesque
- 1 an d’autonomie et batterie remplaçable