L’Ukraine est devenue ces dernières années le pays des drones. Et pour s’entraîner et se relaxer en même temps, les dronistes du pays jouent à l’un des jeux vidéo les plus vendus de l’histoire.
Les drones ont été un changement majeur dans le monde de la guerre. Leur utilisation massive est maintenant observable dans plusieurs conflits à travers la planète. Parmi eux, les drones dits FPV (First Person View), soit « vue à la première personne », ont particulièrement marqué, puisqu’ils permettent à un opérateur situé à distance de faire voler un drone jusqu’à une cible, comme on le ferait avec un jouet, avant de finalement frapper. Et en Ukraine, on s’entraîne à ce genre d’opération avec un jeu que vous connaissez bien.
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GTA V, le jeu des dronistes ukrainiens
Les drones FPV ont ceci de terrifiant que leur utilisation ressemble beaucoup à un jeu pour celui qui a la main dessus, alors que l’objectif et la finalité sont une destruction (souvent de vies humaines). Et ce parallèle avec le jeu se fait d’autant plus quand on voit cette vidéo postée par le ministère de la Défense d'Ukraine, qui nous montre les dronistes utiliser leur manette pour… jouer à GTA V.
En effet, comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous, les opérateurs utilisent la manette avec laquelle ils opèrent habituellement pour contrôler leur drone FPV pour mener des opérations sur GTA V. « Les pilotes ukrainiens de drones FPV s'entraînent sur GTA V » indique ainsi notamment la vidéo.
Les gamers font-ils les meilleurs dronistes ?
« Il convient de noter que cela ne remplace pas un véritable entraînement, mais constitue un excellent moyen de se détendre » précise plus tard la même source. Mais malgré cet avertissement, on peut noter que jouer aux jeux vidéo semble, pour une fois, avoir apporté des compétences transférables à ceux qui s’y adonnent.
En effet, des chefs d’école de formation de dronistes ukrainiens ont expliqué au média Business Insider que les meilleurs dronistes sont les gamers. Après des années à avoir joué, ils sont habitués au maniement des manettes et des joysticks, et possèdent la coordination œil-main nécessaire à l'adaptation des mouvements des drones par rapport à ce qu’ils voient à l’écran. Les gamers, les soldats du futur ?