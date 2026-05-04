Les drones FPV ont ceci de terrifiant que leur utilisation ressemble beaucoup à un jeu pour celui qui a la main dessus, alors que l’objectif et la finalité sont une destruction (souvent de vies humaines). Et ce parallèle avec le jeu se fait d’autant plus quand on voit cette vidéo postée par le ministère de la Défense d'Ukraine, qui nous montre les dronistes utiliser leur manette pour… jouer à GTA V.

En effet, comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous, les opérateurs utilisent la manette avec laquelle ils opèrent habituellement pour contrôler leur drone FPV pour mener des opérations sur GTA V. « Les pilotes ukrainiens de drones FPV s'entraînent sur GTA V » indique ainsi notamment la vidéo.