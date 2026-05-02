Le constructeur allemand Porsche s'associe à la firme de Cupertino pour célébrer un demi-siècle d'innovation technologique. Deux voitures arboreront ce dimanche une décoration inspirée d'une course historique datant de 1980.
Porsche a dévoilé une nouvelle collaboration avec Apple à l’occasion de la quatrième manche du championnat IMSA WeatherTech SportsCar, prévue ce dimanche 3 mai sur le circuit de Laguna Seca. Deux Porsche 963 y arboreront une livrée spéciale inspirée du premier partenariat entre les deux marques, noué il y a 45 ans. Pensé comme un hommage à cette histoire commune, ce design inédit célèbre aussi les 75 ans de Porsche Motorsport et le 50ᵉ anniversaire d’Apple.
Laguna Seca, théâtre du retour de Porsche et Apple pour une livrée rétro
La décoration, conçue pour une seule apparition en course, fait référence à la Porsche 935 K3 qui avait disputé la saison 1980 et roulé aux 24 Heures du Mans. Le lien entre Porsche et Apple remonte justement à cette période. Oliver Schusser, vice-président Apple Music, Sports et Beats, a rappelé que les deux marques entretiennent une relation ancienne, née lorsqu’une voiture de course Porsche avait porté pour la première fois le logo Apple. Selon lui, ce moment avait marqué « le début d’une passion commune pour l’innovation et la créativité ».
La manche de Laguna Seca durera deux heures et quarante minutes. Le circuit se situe à environ 80 miles au sud de l'Apple Park, le siège d’Apple en Californie. Deux équipages seront alignés. La Porsche 963 n° 6 sera confiée au Français Kévin Estre et au Belge Laurens Vanthoor. La n°7 sera partagée par le Français Julien Andlauer et le Brésilien Felipe Nasr. Cette dernière occupe actuellement la tête du championnat IMSA après ses victoires lors des deux premières manches, à Daytona puis Sebring.