La décoration, conçue pour une seule apparition en course, fait référence à la Porsche 935 K3 qui avait disputé la saison 1980 et roulé aux 24 Heures du Mans. Le lien entre Porsche et Apple remonte justement à cette période. Oliver Schusser, vice-président Apple Music, Sports et Beats, a rappelé que les deux marques entretiennent une relation ancienne, née lorsqu’une voiture de course Porsche avait porté pour la première fois le logo Apple. Selon lui, ce moment avait marqué « le début d’une passion commune pour l’innovation et la créativité ».

La manche de Laguna Seca durera deux heures et quarante minutes. Le circuit se situe à environ 80 miles au sud de l'Apple Park, le siège d’Apple en Californie. Deux équipages seront alignés. La Porsche 963 n° 6 sera confiée au Français Kévin Estre et au Belge Laurens Vanthoor. La n°7 sera partagée par le Français Julien Andlauer et le Brésilien Felipe Nasr. Cette dernière occupe actuellement la tête du championnat IMSA après ses victoires lors des deux premières manches, à Daytona puis Sebring.