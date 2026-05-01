Vous souhaitez demander à Google de privilégier vos médias de confiance ? Bonne nouvelle, c’est enfin possible.
Alors que l’on pensait que l’IA allait écraser Google Search, le service affiche, bien au contraire, une santé insolente. Ayant fait depuis longtemps de la personnalisation des recherches son fer de lance, Google a démarré en 2025 le test d’une nouvelle option qui permet aux utilisateurs de faire remonter les sites qu’ils estiment les plus fiables. Elle est désormais globalement disponible.
La fonction Sources Préférées est accessible à tous
En recherchant une information dans Google Search, vous laissiez autrefois le soin à l’algorithme de choisir les meilleurs contenus pour répondre à votre demande. Google avait l’an passé lancé, « Sources préférées », une fonctionnalité expérimentale qui laissait la possibilité aux utilisateurs de sélectionner leurs publications préférées et de les faire remonter dans les résultats de Google Actualités.
Le test, en anglais et jusqu’ici limité à l’Inde et aux États-Unis, a été plutôt concluant : dans une récente annonce, Google a, en effet, indiqué que « les lecteurs sont deux fois plus susceptibles de cliquer sur un site après l'avoir marqué comme source privilégiée. À ce jour, plus de 200 000 sites uniques ont été sélectionnés, allant de blogs locaux spécialisés à des agences de presse internationales ». L’option a donc été cette semaine étendue au monde entier : elle est désormais disponible pour tous les utilisateurs et dans toutes les langues.
Un signal positif pour les éditeurs de presse
Comment faire pour accéder à cette nouveauté ? C’est tout simple :
- Soit vous cliquez sur la petite icône en forme d’étoile visible à côté de « À la une » dans Google Search. Un module apparaîtra à l'écran et vous pourrez y ajouter les sites de votre choix ;
- Soit vous vous rendez sur la page consacrée à vos sources favorites et utilisez la barre de recherche fournie pour insérer des médias de confiance dans votre liste.
Vos médias préférés seront alors mis en avant dans le flux. Notez que les autres sources resteront toujours disponibles.
Alors que les éditeurs de presse accusent Google de piller leur audience à grands coups d’IA et d’abus de position dominante, le géant de Mountain View semble vouloir apaiser les tensions en donnant aux lecteurs la possibilité de choisir et de soutenir plus facilement leurs médias de confiance. La balle est donc désormais dans le camp des éditeurs, qui devront redoubler d’efforts pour se distinguer aux yeux des lecteurs et les encourager à les ajouter en source favorite.