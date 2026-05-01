Le test, en anglais et jusqu’ici limité à l’Inde et aux États-Unis, a été plutôt concluant : dans une récente annonce, Google a, en effet, indiqué que « les lecteurs sont deux fois plus susceptibles de cliquer sur un site après l'avoir marqué comme source privilégiée. À ce jour, plus de 200 000 sites uniques ont été sélectionnés, allant de blogs locaux spécialisés à des agences de presse internationales ». L’option a donc été cette semaine étendue au monde entier : elle est désormais disponible pour tous les utilisateurs et dans toutes les langues.