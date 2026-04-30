Le canal 185, Winamax TV Poker, est comme son nom l'indique exclusivement réservé au poker. On y retrouve Dans la Tête d'un Pro, la série phare de Winamax TV qui plonge le spectateur dans la tête d'un joueur professionnel le temps d'une main, ainsi que des tournois live et des sessions de jeu en compagnie des pros de l'équipe Winamax. Jimmy Le Tissier, responsable de Winamax TV, voit dans ce lancement « une étape clé » et « une belle reconnaissance de la qualité de nos contenus ». Pendant ce temps, Free étoffe un peu plus encore son offre télé.