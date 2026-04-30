Winamax et ses deux canaux TV débarquent sur les Freebox et Free TV. L'opérateur de Xavier Niel et la plateforme de pari sportif ont trouvé un accord pour mettre le poker à l'honneur.
Les abonnés Free ont désormais accès à Winamax TV. Déjà solidement implantée sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou encore sur Twitch, et jouissant d'une notoriété importante auprès du grand public, Winamax pose un pied dans le salon des clients de l'opérateur de Xavier Niel. Comme on l'a appris mercredi, deux canaux dédiés viennent de rejoindre officiellement l'offre de télévision de Free, avec l'un dédié aux émissions sportives, et l'autre entièrement consacré au poker.
Winamax TV sur les Freebox, c'est gratuit et disponible sur tous vos écrans
Les plus vieux, bon on exagère un peu, se souviendront que Winamax TV, c'est avant tout une chaîne née sur le web, avec des émissions sport et poker diffusées sur différentes plateformes, avec un style bien à elle, qui se veut être expert, décalé, accessible aux amateurs.
En rejoignant le bouquet Free, elle s'offre une nouvelle dimension, celle du téléviseur branché dans le salon, là où des millions de Français regardent encore leurs programmes au quotidien. Mais pas que ! La bonne nouvelle pour les abonnés Free reste que l'accès à Winamax TV est totalement gratuit, depuis votre Freebox ou le service Free TV. Notez que les simples utilisateurs de l'offre Free TV ont aussi accès, en échange de la création d'un compte.
Pour être tout à fait complet, pour ceux qui ne regardent pas forcément la télé sur un grand écran, Winamax TV est accessible depuis un smartphone ou une tablette sous iOS et Android, ainsi que sur les box connectées Apple TV, Android TV et Fire TV Stick.
Ce que vous trouverez sur les canaux 184 et 185 de Winamax TV
Nous parlions donc de deux chaînes. La première, Winamax TV Sport, est installée sur le canal 184 chez Free, et elle est entièrement dédiée au sport. C'est là que se retrouvent les émissions qui ont fait le nom de Winamax TV, comme Winamax FC pour le football, Pole Position pour la F1, mais aussi L'Échappée, Madame, Clutch et Sans Filet, qui couvrent l'actualité sportive avec le ton direct et décalé qui a fidélisé la communauté de la chaîne.
Le canal 185, Winamax TV Poker, est comme son nom l'indique exclusivement réservé au poker. On y retrouve Dans la Tête d'un Pro, la série phare de Winamax TV qui plonge le spectateur dans la tête d'un joueur professionnel le temps d'une main, ainsi que des tournois live et des sessions de jeu en compagnie des pros de l'équipe Winamax. Jimmy Le Tissier, responsable de Winamax TV, voit dans ce lancement « une étape clé » et « une belle reconnaissance de la qualité de nos contenus ». Pendant ce temps, Free étoffe un peu plus encore son offre télé.