Gratuit, open source et sans affiliation

UniGetUI est un projet communautaire hébergé sur GitHub, sous licence MIT. Il n'est affilié à aucun constructeur ni à Microsoft. Le code source est ouvert, auditable, et le projet cumule plus de 21 000 étoiles sur la plateforme. L'application ne collecte aucune donnée, n'affiche aucune publicité et ne p ousse aucun logiciel partenaire.

La vérification de l'intégrité des paquets est activée par défaut. UniGetUI compare le hachage de chaque fichier téléchargé avec la signature fournie par l'éditeur avant de lancer l'installation. Un filet de sécurité qui manque cruellement quand on télécharge un exécutable depuis un site quelconque. D'autres outils open source complètent bien cette approche pour les utilisateurs qui veulent reprendre la main sur leur environnement logiciel.

WinGet méritait une interface digne de ce nom. UniGetUI la lui offre, et c'est probablement le meilleur argument pour convaincre ceux qui n'ont jamais ouvert un terminal de s'y mettre (sans l'ouvrir).