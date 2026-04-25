Windows intègre un gestionnaire de paquets redoutablement efficace. Encore faut-il accepter de lui parler en ligne de commande.
Depuis 2021, Windows 10 et 11 embarquent WinGet. Cet outil installe, désinstalle et met à jour des milliers de logiciels en une poignée de commandes. Le problème est là : il faut ouvrir PowerShell, taper
winget upgrade --all et espérer que tout se passe bien. Pour quiconque préfère cliquer plutôt que saisir, la barrière du terminal reste un frein réel. UniGetUI transforme cette puissance brute en interface graphique lisible.
Une vitrine pour sept gestionnaires de paquets
UniGetUI (anciennement WingetUI) fédère sous une seule fenêtre les dépôts de WinGet, Scoop, Chocolatey, Pip, Npm, .NET Tool et PowerShell Gallery. Concrètement, l'application affiche trois onglets : découverte de paquets, mises à jour disponibles et logiciels installés. La navigation reprend les codes d'un magasin d'applications classique, avec barre de recherche, filtres par source et fiches détaillées.
Au lancement, UniGetUI scanne les logiciels présents sur la machine et signale ceux qui disposent d'une version plus récente. Un bouton suffit pour tout mettre à jour d'un coup. L'application gère les élévations de privilèges automatiquement : l'UAC apparaît quand c'est nécessaire, sans manipulation supplémentaire. Pour les utilisateurs qui souhaitent figer une version précise d'un logiciel, une liste noire permet d'exclure certains paquets des mises à jour.
L'outil va plus loin avec un système de lots exportables. Après une réinstallation de Windows, il suffit d'importer un fichier de configuration pour retrouver l'ensemble de ses logiciels en une passe. Ce mécanisme rappelle ce que les utilisateurs de Linux connaissent depuis des années avec APT ou Pacman.
UniGetUI peut aussi tourner en arrière-plan et vérifier périodiquement la disponibilité de nouvelles versions. Une notification système prévient quand des mises à jour sont prêtes. L'icône dans la zone de notification affiche le nombre de paquets en attente d'un simple survol. Pour les configurations avec plusieurs utilisateurs, l'installation en mode administrateur permet de centraliser la gestion pour l'ensemble du système. Les amateurs de personnalisation avancée y trouveront un complément naturel à leurs outils habituels.
Gratuit, open source et sans affiliation
UniGetUI est un projet communautaire hébergé sur GitHub, sous licence MIT. Il n'est affilié à aucun constructeur ni à Microsoft. Le code source est ouvert, auditable, et le projet cumule plus de 21 000 étoiles sur la plateforme. L'application ne collecte aucune donnée, n'affiche aucune publicité et ne p ousse aucun logiciel partenaire.
La vérification de l'intégrité des paquets est activée par défaut. UniGetUI compare le hachage de chaque fichier téléchargé avec la signature fournie par l'éditeur avant de lancer l'installation. Un filet de sécurité qui manque cruellement quand on télécharge un exécutable depuis un site quelconque. D'autres outils open source complètent bien cette approche pour les utilisateurs qui veulent reprendre la main sur leur environnement logiciel.
WinGet méritait une interface digne de ce nom. UniGetUI la lui offre, et c'est probablement le meilleur argument pour convaincre ceux qui n'ont jamais ouvert un terminal de s'y mettre (sans l'ouvrir).