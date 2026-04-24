Avec un capteur de 200 MP, les photos sont d'une finesse de détail inégalée, que l'on peut recadrer agressivement ou imprimer en grand format sans perdre en qualité. Côté zoom, cela permet de s'approcher optiquement d'un sujet lointain avec une netteté que les modules actuels peinent à atteindre. Pour rappel, l'iPhone 17 Pro, qui dispose de l'appareil photo le plus abouti du géant californien à ce jour, possède trois objectifs arrière de 48 MP chacun.