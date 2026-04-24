Apple se préparerait à intégrer un capteur photo de 200 mégapixels (MP) sur l'iPhone qui sera commercialisé en 2028. De quoi faire trembler Samsung, qui a pris une longueur d'avance sur ce terrain.
C'est une rumeur qui ne cesse d'enfler. L'année dernière, le leaker Digital Chat Station indiquait que la marque à la pomme testait un capteur de 200 MP, probablement destiné au module principal de l'appareil photo de l'iPhone. Début 2026, ce sont les analystes de Morgan Stanley qui ont pointé vers le déploiement d'une telle technologie en 2028.
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Un détail inégalé, mais des contraintes techniques claires
Avec un capteur de 200 MP, les photos sont d'une finesse de détail inégalée, que l'on peut recadrer agressivement ou imprimer en grand format sans perdre en qualité. Côté zoom, cela permet de s'approcher optiquement d'un sujet lointain avec une netteté que les modules actuels peinent à atteindre. Pour rappel, l'iPhone 17 Pro, qui dispose de l'appareil photo le plus abouti du géant californien à ce jour, possède trois objectifs arrière de 48 MP chacun.
Mais la course aux mégapixels a ses limites. Entasser davantage de pixels sur un capteur de smartphone implique de les rendre plus petits, ce qui dégrade la gestion du bruit numérique, surtout en basse lumière. À cela s'ajoutent des problèmes concrets observés chez Xiaomi notamment, qui propose des modèles incorporant cette technologie.
Cela comprend des fichiers image beaucoup plus lourds à traiter, une autonomie mise à rude épreuve, et un « shutter lag », ce délai parfois frustrant entre l'appui sur le déclencheur et la capture effective de la photo.
Apple cherche la bonne formule
C'est précisément pour résoudre ces équations que les ingénieurs d'Apple multiplient les tests, en cherchant à faire tenir un capteur de grande taille dans un châssis toujours plus fin, tout en développant les algorithmes capables de gérer des fichiers aussi volumineux en temps réel.
Car c'est la philosophie d'Apple, qui a toujours misé sur la cohérence entre le matériel et le logiciel. Mais quand l'écart de specs devient trop visible aux yeux du grand public, il faut répondre. D'autant plus que Samsung, sa plus grande rivale, propose un tel dispositif depuis depuis 2023 avec le Galaxy S23 Ultra. Reste à voir comment la firme de Cupertino