Klipsch dévoile la kO-R2, une enceinte radicale inspirée des systèmes audio de cinéma. Présentée à la Design Week de Milan 2026, cette édition limitée ne se contente pas de soigner le son : elle s’impose aussi comme un véritable objet de collection, à la croisée de la hi-fi et du design.
Après le succès de sa kO-R1, la marque américaine poursuit sa collaboration avec Devon Turnbull, figure de la scène audiophile new-yorkaise derrière le projet OJAS. Une association qui brouille volontairement les frontières entre objet technique et pièce d’exposition.
Une enceinte pensée comme un objet à exposer
Le choix de Milan n’a rien d’anodin. Plutôt qu’un salon spécialisé, Klipsch a préféré inscrire son enceinte dans un contexte artistique, avec des sessions d’écoute organisées dans un musée, sur rendez-vous.
Visuellement, le kO-R2 évoque les systèmes audio installés derrière les écrans de cinéma. On retrouve un large pavillon multisectoriel en aluminium (OJAS 1506), une architecture deux voies et un coffret en bouleau baltique à évent frontal. Ce parti pris ne relève pas uniquement du design. Le pavillon permet aussi de mieux contrôler la dispersion du son, avec une scène plus stable et une zone d’écoute élargie, un héritage direct des installations professionnelles.
Une approche audiophile fidèle à l’ADN Klipsch
Sous cet habillage très travaillé, l’enceinte reste fidèle aux fondamentaux de la marque. Elle repose sur des choix typiques d'une conception à haut rendement, avec un driver de compression pour les hautes fréquences et un un haut-parleur de grave de grand diamètre
Ce type d’architecture privilégie la dynamique et l’impact sonore, plutôt que la recherche de puissance brute. Un atténuateur réglable sur cinq niveaux permet en outre d’adapter le rendu des hautes fréquences à la pièce et à la position d’écoute ; un point particulièrement important avec ce type de conception.
La fabrication est assurée dans l’usine historique de Klipsch, en Arkansas, avec des finitions haut de gamme qui confirment son positionnement. Bornes en aluminium, plaques gravées et pieds antivibrations viennent compléter l’ensemble.
Le kO-R2 sera lancé en juin 2026, avec une production limitée à environ 600 paires. Aucun prix n’a encore été annoncé, mais le précédent modèle, les kO-R1 fabriqués en seulement 100 exemplaires, s’était écoulé très rapidement malgré un tarif proche de 10 000 € la paire.
Au-delà du produit lui-même, le kO-R2 illustre une tendance de fond. Le retour des enceintes à pavillon, l’influence du vintage et l’importance croissante du design traduisent une nouvelle manière de penser la hi-fi.