La fabrication est assurée dans l’usine historique de Klipsch, en Arkansas, avec des finitions haut de gamme qui confirment son positionnement. Bornes en aluminium, plaques gravées et pieds antivibrations viennent compléter l’ensemble.



Le kO-R2 sera lancé en juin 2026, avec une production limitée à environ 600 paires. Aucun prix n’a encore été annoncé, mais le précédent modèle, les kO-R1 fabriqués en seulement 100 exemplaires, s’était écoulé très rapidement malgré un tarif proche de 10 000 € la paire.



Au-delà du produit lui-même, le kO-R2 illustre une tendance de fond. Le retour des enceintes à pavillon, l’influence du vintage et l’importance croissante du design traduisent une nouvelle manière de penser la hi-fi.