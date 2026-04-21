Free Pro lance ses Forfaits Mobiles Entreprises, une gamme de forfaits 5G+ en trois catégories destinée aux grandes entreprises. L'opérateur promet la flexibilité sans engagement, un pilotage de flotte en temps réel et un réseau 5G aujourd'hui solide.
Après avoir séduit les TPE et PME, Free Pro lève les yeux vers les étages supérieurs. La filiale B2B d'Iliad annonce ce mardi ses Forfaits Mobiles Entreprises, une gamme 5G+ en trois grandes catégories conçue pour s'adapter à tous les profils de collaborateurs. L'objectif est d'offrir aux grandes structures les moyens de gérer simplement des centaines de lignes mobiles, sur un réseau 5G qui couvre désormais 95 % de la population française.
Free Pro mise sur trois forfaits 5G+ pour couvrir tous les usages des grandes entreprises
Moins d'un mois après le lancement de son forfait mobile Internet illimité Free Max pour le grand public, avec une déclinaison Free Pro Max pour les professionnels, l'opérateur de Xavier Niel continue d'étoffer ses offres mobiles dites B2B2. Free Pro propose ainsi une gamme qui se divise en trois grandes familles, chacune pensée pour un usage précis.
Les forfaits Essentiel couvrent le quotidien avec les appels, SMS et data mobile, et des enveloppes allant de 1 Go à l'illimité en France, et jusqu'à 60 Go utilisables en Europe pour les déplacements ponctuels. Les forfaits Monde, eux, ciblent les collaborateurs régulièrement à l'étranger, en leur offrant appels et data dans de nombreuses destinations internationales, bien au-delà du seul continent européen.
Les forfaits Data s'adressent, eux, aux plus grands consommateurs de connexion mobile, avec des enveloppes allant de 10 Go à l'illimité en France. Mais la vraie force de la gamme, c'est peut-être que toutes ces offres sont disponibles avec ou sans engagement, et qu'elles peuvent changer d'un mois sur l'autre. Un salarié en déplacement prolongé à l'étranger peut par exemple passer temporairement sur un forfait Monde, puis retrouver son forfait habituel le mois suivant, sans paperasse ni frais supplémentaires.
Free Pro, fidèle à son ADN, essaie de proposer des offres ambitieuses sans la complexité qui va souvent avec. On l'avait déjà vu début 2025 avec le lancement de la Freebox Pro, une box internet professionnelle embarquant le Wi-Fi 7 et capable d'atteindre 8 Gbit/s en débit fibre, avec une connexion ultra-rapide dans les deux sens.
Une console de pilotage pour maîtriser sa flotte mobile en temps réel sans frais cachés
Gérer des centaines de lignes mobiles en même temps, c'est souvent là que le bât blesse dans les grandes entreprises. Free Pro y répond avec une console d'administration accessible en ligne à tout moment, depuis laquelle les équipes IT peuvent activer de nouvelles lignes, les suspendre, les modifier ou transférer un numéro existant, le tout en quelques clics, sur des dizaines ou centaines de lignes simultanément si besoin. Chaque responsable peut aussi suivre en temps réel ce que consomme chacun de ses collaborateurs et exporter ces données facilement.
Sur le plan financier, Free Pro mise sur la clarté. La facture reflète exactement ce qui a été consommé, sans mauvaise surprise. Il est possible de plafonner certains usages coûteux, comme les appels internationaux ou la data à l'étranger, pour éviter les dérapages budgétaires. Des alertes se déclenchent automatiquement dès qu'un seuil défini est atteint. Et si l'entreprise gère plusieurs équipes ou départements, chacun peut recevoir sa propre facture détaillée. Aucun frais caché, donc.
Tout repose sur le réseau 5G et 5G+ de Free, l'un des plus étendus de France avec plus de 30 000 antennes en service, couvrant 95 % de la population. Pour les curieux, la gamme Forfaits Mobiles Entreprises est disponible dès aujourd'hui sur le site xpr.freepro.com.