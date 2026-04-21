Gérer des centaines de lignes mobiles en même temps, c'est souvent là que le bât blesse dans les grandes entreprises. Free Pro y répond avec une console d'administration accessible en ligne à tout moment, depuis laquelle les équipes IT peuvent activer de nouvelles lignes, les suspendre, les modifier ou transférer un numéro existant, le tout en quelques clics, sur des dizaines ou centaines de lignes simultanément si besoin. Chaque responsable peut aussi suivre en temps réel ce que consomme chacun de ses collaborateurs et exporter ces données facilement.