Ce qui énerve vraiment Busch, c'est l'amalgame entre données personnelles et données industrielles. Pour lui, une machine-outil qui génère des données de fonctionnement n'a strictement rien à voir avec un smartphone qui collecte vos habitudes de consommation. « C'est du pur non-sens de traiter les données industrielles et de machines de la même façon que les données personnelles », a-t-il tranché. D'autant que les industriels sont déjà tenus de respecter le Règlement européen sur les machines, un texte qui les oblige à anticiper et encadrer les risques liés aux systèmes automatisés. Leur ajouter l'AI Act par-dessus, c'est, d'après le boss de Siemens, une couche de trop.