Une innovation remarquable nous venant de Chine devrait rendre les batteries beaucoup plus résistantes à la chaleur. Et c’est grâce à un matériau assez incroyable !
Si aujourd’hui, on fait énormément la promotion des véhicules électriques, qui fonctionnent avec des batteries lithium-ion, il faut noter que ce secteur est encore loin d’être arrivé à maturité, avec des innovations qui continuent. En Chine, on travaille ainsi d’arrache-pied sur les batteries solides, prochain horizon du domaine. Mais on développe aussi des innovations étonnantes, qui devraient encore améliorer leur fonctionnement.
Une nouvelle solution aérogel protège les batteries de températures pouvant monter jusqu’à 1 300 °C
Les phénomènes d’emballement thermique au sein d’une batterie lithium-ion sont un vrai problème, puisque lors de ces événements, la température d’une cellule peut exploser en flèche en quelques secondes, et rapidement propager sa chaleur aux cellules voisines.
Pour remédier à ce problème, les chercheurs développent des matériaux destinés à isoler les cellules. Et l’un d’eux pourrait faire merveille à l’avenir. Il s’agit d'un aérogel de silice conçu par une équipe de recherche chinoise de l’université Nanjing Tech, capable de tenir le choc face à des températures extrêmement élevées.
Les scientifiques ont ainsi fait l’expérience d'une feuille composée de cet aérogel, de 2,3 nm, placée face à une source de chaleur de 1 000°C. Pendant les cinq minutes de l’expérience, la température de l’autre côté de la face n’a pas dépassé les 100 °C. Il a été établi plus globalement que cet aérogel permettait de maintenir l’isolation thermique pendant deux heures, avec une protection qui fonctionne jusqu’à 1 300 °C.
Un matériau composé à 99 %… d’air !
Ce qu’il y a de fascinant, c’est que l’aérogel en question est constitué d’un réseau nanoporeux fait à 99 % d’air ! Cette structure particulière permet ainsi de réduire la conduction thermique. Il est par ailleurs adapté au fonctionnement particulier des batteries lithium-ion, dont les cellules se dilatent et se contractent constamment, grâce à sa capacité à supporter une compression élastique de plus de 90 % sans perdre sa stabilité structurelle.
Et si l'aérogel en question peut être utilisé dans le domaine des véhicules électriques, il est aussi adapté à d’autres secteurs d’activité. L’aérospatiale, et les industries travaillant dans des environnements à très haute température pourraient en effet bénéficier de l’utilisation d'un tel matériau résistant aux grandes chaleurs.