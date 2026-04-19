Les phénomènes d’emballement thermique au sein d’une batterie lithium-ion sont un vrai problème, puisque lors de ces événements, la température d’une cellule peut exploser en flèche en quelques secondes, et rapidement propager sa chaleur aux cellules voisines.

Pour remédier à ce problème, les chercheurs développent des matériaux destinés à isoler les cellules. Et l’un d’eux pourrait faire merveille à l’avenir. Il s’agit d'un aérogel de silice conçu par une équipe de recherche chinoise de l’université Nanjing Tech, capable de tenir le choc face à des températures extrêmement élevées.

Les scientifiques ont ainsi fait l’expérience d'une feuille composée de cet aérogel, de 2,3 nm, placée face à une source de chaleur de 1 000°C. Pendant les cinq minutes de l’expérience, la température de l’autre côté de la face n’a pas dépassé les 100 °C. Il a été établi plus globalement que cet aérogel permettait de maintenir l’isolation thermique pendant deux heures, avec une protection qui fonctionne jusqu’à 1 300 °C.