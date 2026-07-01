Bitpanda fête le retour du printemps avec une plateforme taillée sur mesure pour les traders : Fusion 2.0. Au programme, une agrégation des grandes places de marchés et près de 2000 paires disponibles.
Fusion 2.0, l’interface de trading avancée pour les traders les plus actifs
Bitpanda relance sa plateforme de traders avec Fusion 2.0, au moment même où s’est tenue la Paris Blockchain Week, événement durant lequel plusieurs membres de l’exécutif ont pris la parole. Une interface made in Bitpanda qui a été pensée par la plateforme pour offrir plus de précision, de contrôle et de performances, sans pour autant avoir à basculer sur des exchanges plus compliqués.
Au programme ainsi, du charting natif, pour l’analyse technique, mais aussi plusieurs types d’ordres avancés : Limit Order, Stop Limit, Take-Profit.
Une très bonne liquidité grâce à l’agrégation de 12 grandes places de marché mondiales
Et les nouveautés de Fusion 2.0 ne s’arrêtent pas là. À vrai dire, ce qui devrait attirer tout de suite les traders tient plutôt à l’ampleur de la nouvelle interface. Elle bénéficie ainsi de l’agrégation de 12 places mondiales de marché, gage d’une liquidité profonde. Le trader pourra ainsi, même quand il passe un ordre important, bénéficier de spreads très serrés et d’un slippage minimal.
Pour ceux qui aiment avoir un œil sur de nombreux actifs, là encore, Fusion 2.0 apparaît comme une solution particulièrement alléchante. Les utilisateurs pourront ainsi jouer avec plus de 2000 paires de trading, qui incluent des actifs très divers. En plus des habituelles cryptomonnaies, des monnaies fiduciaires comme le franc suisse ou la livre sterling seront accessibles (ce qui est rare sur le Vieux Continent), mais aussi des métaux précieux, ainsi que des ETF !
Un seul compte Bitpanda pour les deux offres différentes
Et si les traders peuvent travailler avec une grosse gamme d’outils à leur disposition, ça ne signifie pas pour autant qu’ils vont devoir se créer un nouveau compte. L’un des avantages de Fusion 2.0, c’est en effet qu’un accès à cette interface à partir d’un compte Bitpanda de base est possible, ce qui n’est pas le cas pour d’autres exchanges. L’utilisateur pourra dans ce cadre bénéficier d’un solde unifié, et n’aura pas à effectuer des transferts de fonds entre les différentes interfaces. C’est donc une gestion simplifiée et une réduction des coûts qui sont accordés ici.
La question des coûts à la baisse s’observe aussi du côté des frais qui sont pratiqués sur Bitpanda Fusion 2.0. Les dépôts et les retraits sont ainsi gratuits, qu’importe la méthode choisie (carte bancaire, virement, PayPal, Apple Pay…). Les frais pratiqués sont aussi bien différents, et plus bas encore que ceux de la plateforme classique. Alors que ces derniers oscillent entre 0,25 et 0,40 %, ils sont compris sur Bitpanda Fusion 2.0 dans une fourchette allant de 0,02 à 0,25 %.
Enfin, garant de sécurité, la plateforme est conforme aux normes françaises et européennes les plus strictes : PSAN, AML (pour la lutte contre le blanchiment d’argent), MiFID II (norme pour la transparence et la protection des investisseurs), et VASP (Virtual Asset Service Provider).
Tous les avantages dans un seul compte
On peut aujourd’hui trouver tout ce que l’on veut pour effectuer tout type d’opérations et d’investissements quand on a du temps et que l'on aime fouiner sur la toile. Mais pour ceux qui veulent tout au même endroit, on fait difficilement mieux que Bitpanda avec son offre Fusion 2.0.
Quand l’utilisateur s’installe devant son écran pour lancer son activité, il se retrouve ainsi devant une seule interface, qui lui permet pourtant d’accéder aux liquidités de plusieurs plateformes différentes. Il n’a ainsi pas à multiplier les comptes sur les diverses plateformes de trading, et à se perdre dans le casse-tête de la répartition des fonds. Toujours dans cette idée de simplification en mettant tout sur une seule interface, il a par ailleurs droit à un compte unifié, puisque l’offre fonctionne à partir du compte Bitpanda de base. Autant dire que toute l’énergie mentale peut être utilisée à performer sur les marchés, et non pas à s’organiser au quotidien avant tout début d’opération !