Et si les traders peuvent travailler avec une grosse gamme d’outils à leur disposition, ça ne signifie pas pour autant qu’ils vont devoir se créer un nouveau compte. L’un des avantages de Fusion 2.0, c’est en effet qu’un accès à cette interface à partir d’un compte Bitpanda de base est possible, ce qui n’est pas le cas pour d’autres exchanges. L’utilisateur pourra dans ce cadre bénéficier d’un solde unifié, et n’aura pas à effectuer des transferts de fonds entre les différentes interfaces. C’est donc une gestion simplifiée et une réduction des coûts qui sont accordés ici.

La question des coûts à la baisse s’observe aussi du côté des frais qui sont pratiqués sur Bitpanda Fusion 2.0. Les dépôts et les retraits sont ainsi gratuits, qu’importe la méthode choisie (carte bancaire, virement, PayPal, Apple Pay…). Les frais pratiqués sont aussi bien différents, et plus bas encore que ceux de la plateforme classique. Alors que ces derniers oscillent entre 0,25 et 0,40 %, ils sont compris sur Bitpanda Fusion 2.0 dans une fourchette allant de 0,02 à 0,25 %.

Enfin, garant de sécurité, la plateforme est conforme aux normes françaises et européennes les plus strictes : PSAN, AML (pour la lutte contre le blanchiment d’argent), MiFID II (norme pour la transparence et la protection des investisseurs), et VASP (Virtual Asset Service Provider).