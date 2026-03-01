On dit souvent, à juste titre, que le Bitcoin est l’or des cryptos. Pourtant, il ne faudrait pas négliger les autres valeurs qui composent un portefeuille diversifié et intelligent. On pense bien sûr à l’argent, dont la formidable hausse copie les performances de l’or ces dernières années. Le cas du platine est tout aussi parlant, avec une hausse de 200 % depuis le mois de mai 2025. Ce métal est capital dans la conception de nombreux objets de l'industrie automobile, des appareils médicaux, mais aussi des bijoux. Avec une offre très limitée et une volatilité plus importante que l'or, le platine est une valeur qui s'ajoute naturellement à un portfolio diversifié. L'indice platine est disponible à l'achat chez Bitpanda.