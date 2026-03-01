Les investisseurs crypto s'accrochent à leur siège en ce début d’année 2026 plutôt moribond. La tendance baissière du Bitcoin et des autres valeurs crypto ne fait que se confirmer, et nous nous préparons à une longue période de correction sur le marché crypto. Pour solidifier son portfolio durant ces temps de vaches maigres, il est intéressant de s’orienter vers les métaux précieux comme l’or.
Toujours présenté comme un remède possible à l’inflation, l’or est un métal indémodable dont la valeur ne fait qu'augmenter depuis deux ou trois ans. Lorsque la plateforme multi-actifs Bitpanda a lancé sa campagne Bitpanda Metals1, elle a voulu offrir aux investisseurs la possibilité d'acheter de l'or et d’autres métaux précieux en quelques clics sur leur mobile. De quoi se tenir bien au chaud durant un nouvel hiver crypto ?
L’or, une valeur solide pour lutter contre l’inflation
Attardons-nous un instant sur les basiques : l’or est un métal précieux disponible en quantité limitée sur la planète, et il constitue une monnaie d’échange privilégiée pour contrer les nombreuses variations des monnaies fiduciaires. Les métaux précieux constituent un rempart contre l’inflation, ce qui les rend particulièrement désirables en temps de volatilité boursière.
Or, argent ou encore platine et palladium, ces actifs sont largement disponibles et on ne peut que constater leur excellente santé ces dernières années, avec une once d’or (environ 31 grammes) qui coûtait 1 700 $ en 2022 pour se trouver à des sommets historiques en 2026. Les raisons de cette croissance sont multiples, à commencer par une inflation galopante et des crises politiques successives. Bref, les métaux précieux sont devenus un achat évident pour les investisseurs qui souhaitent opérer une diversification d'investissement avec des actifs plus sûrs et moins volatils.
Traditionnellement, l’or et les autres métaux précieux constituent des investissements à long terme. En effet, il est plus judicieux de conserver sa position plusieurs années avant de la revendre. Il est également possible d’entrer sur le marché des métaux précieux en achetant des ETF qui regroupent des entreprises liées à l’exploitation minière, etc.
Argent, platine et palladium : les points forts des autres métaux spéciaux
On dit souvent, à juste titre, que le Bitcoin est l’or des cryptos. Pourtant, il ne faudrait pas négliger les autres valeurs qui composent un portefeuille diversifié et intelligent. On pense bien sûr à l’argent, dont la formidable hausse copie les performances de l’or ces dernières années. Le cas du platine est tout aussi parlant, avec une hausse de 200 % depuis le mois de mai 2025. Ce métal est capital dans la conception de nombreux objets de l'industrie automobile, des appareils médicaux, mais aussi des bijoux. Avec une offre très limitée et une volatilité plus importante que l'or, le platine est une valeur qui s'ajoute naturellement à un portfolio diversifié. L'indice platine est disponible à l'achat chez Bitpanda.
Le cas du palladium est tout aussi intéressant, puisque son prix fluctue au gré des avancées technologiques et des réglementations environnementales. En effet, ce métal rare et précieux permet aux véhicules essence de polluer moins. Il est tout à fait bienvenu de posséder une somme non négligeable de palladium dans sa liste d'actifs.
Or, argent, platine et palladium : un portefeuille relativement équilibré serait donc composé de 50 % d'or, de 20 à 25 % d'argent, puis de 10 % de platine et de 5 à 10 % de palladium. Il faut cependant garder en tête que toutes ces valeurs peuvent fluctuer de manière spectaculaire et que cela ne constitue pas un conseil d'investissement à prendre au pied de la lettre.
L’offre Bitpanda Metals, des métaux disponibles en investissement fractionné à partir de 1 €
En lançant Bitpanda Metals en 2019, la société de courtage multi-actifs autrichienne offre une solution clé en main pour se positionner sur les marchés de l’or, de l’argent, du platine et du palladium. En téléchargeant l’application Bitpanda et en se soumettant à une vérification d’identité, rien de plus simple que d’acheter ses métaux précieux à prix fractionné. À partir de 1 €, il est donc possible de s’offrir la propriété d’un morceau d’or afin de le voir fructifier.
Bien entendu, vous ne recevrez pas chez vous d’imposants lingots d’or qu’il faudrait stocker dans de coûteux coffres-forts. Les métaux précieux sont conservés dans des coffres-forts sécurisés en Suisse, et leurs propriétaires ne paient pas de frais de stockage.
Qui décide du prix des lingots d'or et des autres métaux précieux ? Les métaux proposés par Bitpanda sont adossés physiquement et certifiés LBMA (London Bullion Market Authority), une référence mondiale qui garantit la pureté et la qualité des métaux précieux. Les prix pratiqués suivent les cotations internationales établies par cette autorité, que ce soit pour l'or et l'argent, mais aussi pour le platine et le palladium, autres métaux précieux disponibles dans la gamme Bitpanda Metals.
Avec Bitpanda, investir sur les marchés en quelques clics
Étant une plateforme spécialement conçue pour les digital natives, Bitpanda met un point d’honneur à offrir une interface simple et accessible. L'inscription chez Bitpanda est rapide et accessible à partir d’une application Android et iOS gratuite, ou tout simplement sur leur site web complet et performant.
Il faudra passer par une étape de vérification d’identité pour verser les fonds nécessaires à l’investissement. Heureusement, la vérification KYC est rapide et ne devrait pas poser de problème si vous êtes résident français avec un numéro d’identification fiscale.
Avec un dépôt minimum de 10 €2, il est facile de commencer à acheter de l’or et d’autres métaux précieux sur la plateforme. Les options d’achats avancées (plan d’épargne, DCA) sont également présentes et faciles à trouver. En quelques clics, achetez votre première fraction de lingot d’or et voyez votre investissement évoluer jour après jour.
Le DCA, la méthode simple pour investir dans les métaux précieux
Comme nous l’avons indiqué plus haut, investir dans l’or physique est plutôt un pari sur le long terme. Pour les investisseurs prudents, la méthode du DCA (dollar cost averaging) semble judicieuse afin d’étaler son investissement dans le temps. Cette méthode consiste à acheter une somme d’or ou d’argent de manière hebdomadaire ou mensuelle. De cette manière, il est possible de se positionner sur le marché tout en « lissant » son investissement, car le cours de l’actif subit des fluctuations.
Il est possible d’acheter de manière régulière et automatique avec Bitpanda Savings, une option d’épargne que l’on peut activer à tout moment après avoir déposé de l’argent sur son compte. Le but est d’investir l’esprit tranquille, tout en sachant qu’on peut arrêter de contribuer à tout moment.
Une plateforme européenne régulée avec de nombreuses garanties
Notre test récent de la plateforme a confirmé les promesses de Bitpanda : l’outil est très facile d’accès sur mobile, avec une application dédiée, mais il est également possible de piloter ses investissements à partir d’un site très complet. Pourtant, ce ne sont pas les seuls avantages de Bitpanda, puisque la plateforme est abondamment régulée et conforme aux attentes légales des marchés européens et français.
Elle bénéficie notamment du nouveau règlement MiCA, qui assure la conformité de son trading de crypto-actifs. Pour assurer la conformité de la détention de métaux précieux, en revanche, le site s’appuie sur les directives de la LBMA, qui régit ce type de trading.
En plus d’un environnement régulé et d’une grande simplicité d’utilisation, la section Bitpanda Metals vous permet d’accéder à des offres ponctuelles, comme une offre nouvel utilisateur (welcome bonus silver) sur l’achat d’argent, par exemple. Les détails de ces offres à durée limitée sont disponibles sur le site.
Comme tout investissement, les métaux précieux restent soumis aux fluctuations des marchés et ne garantissent aucun rendement.
1.
CG applicables. Réservée aux 2 000 premiers nouveaux utilisateurs. Inscription via un lien d’affiliation promotionnel obligatoire. Une offre spéciale par utilisateur. Capital à risque. Bitpanda Metals (M-Token) est un produit non réglementé proposé par Bitpanda Metals GmbH (FN 511923 d).
2. Selon conditions applicables