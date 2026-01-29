Dans le monde de l’investissement, on distingue clairement le domaine des actions, solidement ancré depuis longtemps, et celui des plateformes crypto, qui ont rarement plus d’une décennie d’existence. Pourtant, les investisseurs rêvent d’un outil capable de centraliser l’ensemble de leurs actifs. Bitpanda innove avec une plateforme tout-en-un proposant de nombreuses actions, ETF et cryptomonnaies, accessibles aussi bien sur ordinateur que via une application mobile Android et iOS.
Il suffit de jeter un œil à son smartphone : nous sommes tous inondés d’applis que l’on finit souvent par oublier. Noyé sous la multiplication de ces outils, le trader motivé risque de perdre en efficacité en jonglant d’une application à l’autre.
Bitpanda, l’un des leaders de la crypto depuis 2014, ajoute les Bitpanda Stocks, les ETFs et les matières premières à son offre de crypto déjà établie. Attention toutefois : il ne s’agit pas de produits CFD, qui ne font qu’imiter la valeur d’un actif, mais bien d’actions réelles, destinées à être achetées et détenues de manière institutionnalisée. Un moment charnière pour la plateforme qui souhaite plus que tout devenir un outil tout en un pour l'investisseur polyvalent.
Une seule application pour tout investir : une promesse de plus en plus répandue
La crypto fonctionne d’une manière différente des marchés actions, et ces deux univers sont longtemps restés séparés. Aujourd’hui, la frontière entre ces classes d’actifs se réduit drastiquement, notamment depuis que les institutions financières s’intéressent de plus en plus aux cryptomonnaies, attirées en grande partie par la hausse spectaculaire du Bitcoin ces dernières années.
Il existe déjà des plateformes combinant crypto et actions, mais leur utilisation reste souvent complexe, peu intuitive et difficile d’accès pour les utilisateurs. Avec une application concise et bien structurée, Bitpanda centralise les investissements de manière claire et efficace. Tout se fait en quelques clics, que l’on soit novice ou trader confirmé.
Sur Bitpanda, il est déjà possible d’acheter et d’échanger des cryptomonnaies en toute simplicité. La plateforme applique la même logique d’ergonomie et d’accessibilité aux actions. Il en va de même pour les matières premières, les métaux et les ETF, également disponibles. Bitpanda propose aujourd’hui plus de 1 000 actions et ETF, et son offre ne cesse de s’élargir.
Bitpanda passe à la vitesse supérieure avec le lancement des actions
Bitpanda œuvre à simplifier l’investissement pour tous depuis sa création. Le lancement de son offre Bitpanda Stocks, dédiée au marché actions, marque un tournant majeur pour l’entreprise, qui s’oriente vers des actifs plus traditionnels sans pour autant délaisser la crypto. Considérant le marché actions comme l’un des plus passionnants, Bitpanda déploie cette nouvelle proposition autour de plusieurs axes.
Les actions, le plus gros lancement de l’année pour Bitpanda
En véritable acteur de la finance moderne, Bitpanda débute l’année avec la volonté d’innover afin de favoriser la diversification des portefeuilles. Le trading d’actions était-il déjà disponible chez Bitpanda auparavant ? Oui, mais sous une autre forme. Désormais, il est possible de posséder réellement le titre en quelques clics, et non plus de simplement spéculer sur sa valeur via des CFD.
Nous connaissons tous les actions, qui consistent à posséder une fraction du capital d’une entreprise cotée en bourse. Aujourd’hui, les actions les plus influentes sont majoritairement américaines, européennes ou asiatiques, et évoluent dans des secteurs clés tels que la communication, la technologie ou la production de semi-conducteurs.
Ces actions peuvent être regroupées dans des paniers appelés ETF, des produits financiers particulièrement prisés par les investisseurs de long terme. Choisir un ETF performant ne nécessite pas une solide connaissance du marché et permet de lisser son investissement en équilibrant pertes et profits.
Une offre pensée pour compléter l’écosystème existant
Bitpanda enrichit son application avec une nouvelle gamme de produits d’investissement.
- D’emblée, il est possible d’acheter des Bitpanda Stocks, issus d’actions internationales, incluant de grands noms de la tech et de la santé comme Nvidia, Apple, Google, Amazon, Meta, Tencent ou encore Eli Lilly.
- Ces actions sont fractionnées et accessibles au meilleur prix, aussi bien sur la plateforme desktop que via l’application mobile, avec des frais de transaction à partir de 1 €. Lors de l’achat, l’investisseur obtient la pleine propriété du titre à hauteur de son investissement et peut percevoir les dividendes éventuellement générés par l’entreprise concernée.
- Les ETF, qui regroupent des dizaines, voire des centaines d’actions au sein d’un même panier, sont également disponibles sur la plateforme. À cela s’ajoutent les ETC, des produits similaires dédiés aux matières premières, comme l’agriculture, l’aluminium, le Brent crude oil ou encore le cacao.
- Gestion fiscale : la fiscalité fait partie intégrante de la vie de tout investisseur et diffère sensiblement entre actions et cryptomonnaies. Bitpanda adopte une approche pédagogique en informant clairement ses utilisateurs sur la taxation des plus-values applicable à l’ensemble des produits financiers proposés sur la plateforme.
Actions et crypto dans la même app : quels bénéfices concrets pour l’utilisateur ?
Bitpanda l’a bien compris : les investisseurs aiment varier les plaisirs et ont besoin d’un outil centralisé capable de simplifier considérablement les opérations du quotidien. À l’image d’une épicerie proposant une grande variété de produits dans un espace restreint, Bitpanda s’impose comme une plateforme unique, réunissant crypto, actions et autres produits financiers au sein d’un même environnement clair et accessible.
Simplicité d’usage et accessibilité
Bitpanda a su séduire plus de 7 millions d’utilisateurs grâce à une interface simple et unifiée pour gérer leurs cryptomonnaies. Cette même expérience fluide se retrouve désormais sur le marché actions, avec des opérations d’achat, de vente ou de swap réalisables en quelques clics.
Il suffit de déposer des fonds et de procéder à la vérification d’identité pour commencer à trader sur Bitpanda. L’inscription est rapide et conforme aux régulations européennes en vigueur concernant l’achat et le trading d’actions.
Une vision long terme assumée, au-delà du simple lancement
Bitpanda poursuit une roadmap très claire à l’horizon 2028 : rester l’une des plateformes multi-actifs les plus populaires et les plus accessibles d’Europe. Pour y parvenir, l’entreprise développe des outils simplifiés permettant aux débutants de se lancer sur les marchés de manière progressive et maîtrisée. À mesure que l’écart entre la crypto et les actions se réduit, c’est le moment idéal pour diversifier son portefeuille en utilisant l’application Bitpanda.
Côté crypto, la plateforme s’est récemment distinguée avec l’obtention de l’agrément MiCA, un véritable sésame pour les acteurs souhaitant opérer légalement en Europe à partir de 2026. Le lancement d’un large panel de Bitpanda Stocks s’inscrit dans ce climat de confiance, porté par une entreprise soucieuse de respecter à la fois les régulations et ses utilisateurs.
Ces derniers jours, une rumeur persistante évoque une possible entrée en bourse de Bitpanda à la Bourse de Francfort. Une information qui reste à confirmer, mais qui, si elle se concrétisait, offrirait à l’entreprise un levier supplémentaire pour accélérer son développement tout en renforçant la confiance de ses nombreux investisseurs.
Une offre de lancement qui vaut le détour
Pour accompagner le lancement de son offre, Bitpanda déploie une offre à destination des investisseurs déjà actifs. Du 29 janvier au 14 février 2026, un cashback de 1 % est proposé sur la valeur nette totale des actions, ETF ou ETC transférés vers la plateforme, ou achetés directement sur Bitpanda, en Europe comme en Suisse. L’offre est réservée aux portefeuilles dépassant 1 000 € en fin de période, avec un cashback plafonné à 2 500 € par participant et limité aux 25 000 premiers inscrits.
Tout investissement comporte des risques, y compris un risque de perte en capital. Il est recommandé de se renseigner et, le cas échéant, de consulter un professionnel avant toute décision d’investissement.