La crypto fonctionne d’une manière différente des marchés actions, et ces deux univers sont longtemps restés séparés. Aujourd’hui, la frontière entre ces classes d’actifs se réduit drastiquement, notamment depuis que les institutions financières s’intéressent de plus en plus aux cryptomonnaies, attirées en grande partie par la hausse spectaculaire du Bitcoin ces dernières années.

Il existe déjà des plateformes combinant crypto et actions, mais leur utilisation reste souvent complexe, peu intuitive et difficile d’accès pour les utilisateurs. Avec une application concise et bien structurée, Bitpanda centralise les investissements de manière claire et efficace. Tout se fait en quelques clics, que l’on soit novice ou trader confirmé.

Sur Bitpanda, il est déjà possible d’acheter et d’échanger des cryptomonnaies en toute simplicité. La plateforme applique la même logique d’ergonomie et d’accessibilité aux actions. Il en va de même pour les matières premières, les métaux et les ETF, également disponibles. Bitpanda propose aujourd’hui plus de 1 000 actions et ETF, et son offre ne cesse de s’élargir.