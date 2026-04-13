Avec les séries MRGB, LG cherche à faire évoluer cette logique. En remplaçant les LED blanches par des LED RGB, la marque vise à améliorer le volume colorimétrique, c’est-à-dire la capacité à afficher des couleurs saturées même à forte luminosité. Un gain théorique qui peut se traduire par une image plus riche en HDR, mais qui dépend fortement de l’architecture du rétroéclairage.



Reste à savoir si ce pari sera suffisant. Car si le gain en colorimétrie est réel sur le papier, il ne compense pas toujours les limites structurelles du LCD, en particulier lorsque le rétroéclairage n’est pas de type Full Array. Derrière l’appellation MRGB, toutes les TV ne jouent donc clairement pas dans la même cour.