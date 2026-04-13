Le message est clair : les acheteurs de puces IA ne veulent plus de CPU « sur étagère ». Google conçoit ses TPU avec Broadcom depuis 2016. Meta développe ses accélérateurs MTIA. OpenAI a signé un contrat de 10 milliards avec Broadcom pour son propre silicium. Anthropic prévoit 3,5 gigawatts de capacité de calcul sur puces Broadcom d'ici 2027.

Le paradoxe, c'est que Broadcom lui-même doute de la capacité de ses clients à s'en passer. Lors de ses résultats du premier trimestre 2026, son PDG Hock Tan a été catégorique. Concevoir une puce dans un labo, tout le monde sait faire. Attirer les talents, organiser la production, maîtriser le packaging, câbler le tout à grande échelle : c'est une autre affaire. Tan ne voit aucun hyperscaler y parvenir seul « avant de nombreuses années ».

SiFive se positionne exactement dans cet interstice. L'entreprise fournit les briques de conception, le client assemble le processeur adapté à ses besoins. Plus de 500 designs intègrent déjà ses cœurs. Plus de 10 milliards de cœurs RISC-V SiFive ont été livrés à ce jour. Le tout sur une architecture ouverte, sans royalties, contrairement à ARM.