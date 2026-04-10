Google rattrape enfin son retard. YouTube Music hérite d'une fonction de normalisation du volume qui existe déjà sur la plateforme vidéo et met fin aux écarts sonores agressifs entre les morceaux.
Le scénario est bien connu des amateurs de streaming audio. Une ballade s’achève, le morceau suivant démarre et le volume grimpe soudainement, forçant une réaction immédiate pour éviter l’inconfort. Ce manque d’homogénéité sonore accompagne YouTube Music depuis ses débuts, obligeant à ajuster le niveau à chaque transition. Le géant de Mountain View commence désormais à corriger ce point avec une fonction capable d’uniformiser automatiquement le volume entre les titres.
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YouTube Music : une fonctionnalité pour uniformiser le niveau sonore
Le service musical de Google intègre désormais une option baptisée « volume constant » dans ses paramètres de lecture. Son objectif est simple : réduire les écarts de volume entre les morceaux en appliquant une normalisation automatique. Concrètement, cette fonction ajuste le niveau sonore d’un titre en fonction du précédent afin d’éviter les transitions trop abruptes. L’intitulé associé vient d'ailleurs préciser son rôle : « normaliser le volume entre les morceaux ». Une fois activée, elle dispense l’utilisateur d’intervenir manuellement à chaque changement de piste.
Vous noterez que ce principe n’est pas inédit dans l’écosystème de Google. Une option similaire, appelée « Stable Volume », existe déjà sur YouTube, notamment sur Android et Google TV. Elle vise le même problème, à savoir les variations de volume parfois importantes entre deux contenus, et s'avère précieuse pour le bien-être de vos oreilles.
Une fonction en cours de déploiement
L’arrivée de cette nouveauté n’a pas encore été officiellement annoncée, mais elle a été repérée par des utilisateurs, notamment sur Reddit. L’un d’eux a signalé la présence du réglage dans l’application, une découverte rapidement relayée par d’autres membres de la communauté. Selon les retours, la fonction apparaît dans les paramètres de lecture de YouTube Music, sous la forme d’un simple interrupteur à activer. Elle serait accessible à partir de la version 9.13.3 de l’application, bien que tous les utilisateurs n’y aient pas encore accès.
Ce déploiement progressif correspond aux habitudes de Google, qui diffuse souvent ses nouveautés par vagues successives. Pour vérifier sa disponibilité, il suffit d’ouvrir les paramètres de l’application, puis de se rendre dans la section dédiée à la lecture.