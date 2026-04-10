Le service musical de Google intègre désormais une option baptisée « volume constant » dans ses paramètres de lecture. Son objectif est simple : réduire les écarts de volume entre les morceaux en appliquant une normalisation automatique. Concrètement, cette fonction ajuste le niveau sonore d’un titre en fonction du précédent afin d’éviter les transitions trop abruptes. L’intitulé associé vient d'ailleurs préciser son rôle : « normaliser le volume entre les morceaux ». Une fois activée, elle dispense l’utilisateur d’intervenir manuellement à chaque changement de piste.

Vous noterez que ce principe n’est pas inédit dans l’écosystème de Google. Une option similaire, appelée « Stable Volume », existe déjà sur YouTube, notamment sur Android et Google TV. Elle vise le même problème, à savoir les variations de volume parfois importantes entre deux contenus, et s'avère précieuse pour le bien-être de vos oreilles.