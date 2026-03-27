Avec sa nouvelle gamme A400 NXTVISION, TCL va encore un peu plus en avant sur le segment des téléviseurs lifestyle dits "tableau", un marché déjà bien balisé par Samsung et ses modèles The Frame. Trois séries viennent d'être dévoilées, ainsi que leurs tarifs de lancement.
En parallèle du lancement de ses téléviseurs SQD-MiniLED et RGB MiniLED, TCL tente de pousser le concept "NXTVISION" un peu plus loin qu'avec son précédent modèle, le A300 Pro. L’idée est simplement de conserver une base technique solide, tout en travaillant le design et l’intégration. Une stratégie qui passe par une gamme déclinée en plusieurs versions, avec des positionnements assez distincts.
TCL lance trois séries de téléviseurs "tableaux"
Avec la série A400 NXTVISION, TCL vise clairement le terrain popularisé par Samsung The Frame. Le principe reste tout à fait similaire, il s'agit ni plus ni moins que de proposer un téléviseur capable de s’intégrer dans le décor, avec un design travaillé, une galerie d’art intégrée et une fixation murale pensée pour réduire au maximum l’écart avec le mur et ainsi profiter d'une installation type tableau.
Le constructeur met ici en avant un châssis fin, une finition inspirée du bois et plusieurs modes d’installation (murale, sur pied ou support mobile). L’écran mat, sur certains modèles, joue également un rôle clé en limitant les reflets et en renforçant l’illusion d’une œuvre affichée à l’écran. TCL essaie néanmoins de se différencier sur la partie technique.
A400 Pro : le téléviseur "tableau" avec MiniLED
En pratique, la gamme A400 NXTVISION se décline donc avec trois références et des positionnements tarifaires adaptés.
Le A400 Pro constitue le cœur de la proposition lifestyle. C’est le modèle le plus proche d’un téléviseur style The Frame, avec écran mat, design pensé pour une intégration murale discrète et galerie d’art intégrée.
Selon TCL, la différence est que, contrairement à beaucoup de téléviseurs de ce type, le A400 Pro intègre un rétroéclairage QD-MiniLED sur la majorité de ses diagonales (de 55 à 98 pouces). Le constructeur annonce jusqu’à 448 zones de gradation locale et un pic lumineux d’environ 1 000 cd/m², de quoi proposer une bonne base pour ce modèle. Ci-dessous, les tarifs annoncés pour le TCL A400 Pro :
- TCL 32A400 Pro : 399 €
- TCL 43A400 Pro : 599 €
- TCL 55A400 Pro : 799 €
- TCL 65A400 Pro : 999 €
- TCL 75A400 Pro : 1 699 €
- TCL 85A400 Pro : 1 899 €
- TCL 98A400 Pro : 2 399 €
A400U : une version plus lumineuse et plus proche d’un téléviseur classique
Le A400U adopte une approche différente. Il conserve une logique d’intégration murale et la galerie d’art, mais fait l’impasse sur l’écran mat.
En contrepartie, TCL met l’accent sur les performances, avec un rétroéclairage MiniLED plus ambitieux. Le constructeur évoque une luminosité pouvant atteindre jusqu’à 2 500 cd/m² selon les modèles, avec un nombre de zones de gradation plus élevé que sur le A400 Pro. Voici les tarifs de cette série A400U :
- TCL 55A400U : 849 €
- TCL 65A400U : 1 099 €
- TCL 75A400U : 1 799 €
- TCL 85A400U : 1 999 €
- TCL 98A400U : 2 599 €
A400 : une version QLED plus accessible
Enfin, TCL propose une version encore plus accessible avec le A400, qui conserve le design général et l’intégration dans le salon, mais avec une dalle QLED plus classique.
Cette déclinaison vise avant tout à démocratiser l’approche NXTVISION, avec un positionnement plus abordable, tout en conservant les principales fonctions connectées et la logique d’affichage décoratif. Voici les tarifs annoncés pour le TCL A400 :
- TCL 55A400 : 679 €
- TCL 65A400 : 899 €
- TCL 75A400 : 1 199 €
- TCL 85A400 : 1 499 €
- TCL 98A400 : 2 199 €
Rendez-vous lors d'un prochain test pour vérifier comment se comporte cette nouvelle gamme de téléviseurs en conditions réelles.