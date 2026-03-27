En pratique, la gamme A400 NXTVISION se décline donc avec trois références et des positionnements tarifaires adaptés.



Le A400 Pro constitue le cœur de la proposition lifestyle. C’est le modèle le plus proche d’un téléviseur style The Frame, avec écran mat, design pensé pour une intégration murale discrète et galerie d’art intégrée.



Selon TCL, la différence est que, contrairement à beaucoup de téléviseurs de ce type, le A400 Pro intègre un rétroéclairage QD-MiniLED sur la majorité de ses diagonales (de 55 à 98 pouces). Le constructeur annonce jusqu’à 448 zones de gradation locale et un pic lumineux d’environ 1 000 cd/m², de quoi proposer une bonne base pour ce modèle. Ci-dessous, les tarifs annoncés pour le TCL A400 Pro :