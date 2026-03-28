Le choix du minimalisme assumé

C’est sans doute ce qui distingue le plus Engo sur ce marché. Là où beaucoup de lunettes connectées veulent tout faire à la fois, la marque française prend le contre-pied parfait : pas de caméra ni d’audio ni de fonctions gadgets qui viendraient alourdir l’objet ou détourner l'attention du coureur, l'essentiel doit rester la course. « Chaque détail a été conçu pour que l’athlète oublie qu’il porte un

appareil technologique et se focalise uniquement sur l’effort », martèle comme un mantra Eric Marcellin-Dibon, le fondateur de la marque française.

Les engo3 sont d'ores et déjà en vente sur le site de l'entreprise à partir de 350 euros en version standard (3 coloris distincts), et de 400€ avec des verres photochromiques (monture noire ou blanche) qui s’adapteront automatiquement aux variations de lumières qu'il fasse nuit ou jour. De quoi profiter un peu plus des beaux jours qui reviennent.