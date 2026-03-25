Le monde de la robotique attire de plus en plus les géants américains de la tech. Et le dernier en date semble être Amazon.
Quand on parle robotique aux États-Unis, c'est souvent Elon Musk et Tesla qui apparaissent en premier à l'esprit, du fait notamment de la création du robot Optimus. Mais cette technologie, qui n'en est encore qu'au stade des balbutiements, est aussi lorgnée par d'autres géants américains, avec assez de cash dans le portefeuille pour saisir une opportunité au vol. Ce que semble avoir fait Amazon.
Amazon met la main sur Fauna Robotics
Et voilà, encore un GAFAM qui rachète une start-up prometteuse ! Cette fois, selon une information de Bloomberg, c'est Amazon qui vient de mettre la main sur Fauna Robotics, société fondée par des anciens de chez Meta et de Google, et qui a développé un robot de 107 centimètres. Ce dernier, baptisé Sprout, est un robot anthropomorphe capable de marcher, danser, et de saisir des objets.
Les 50 salariés vont ainsi rejoindre les équipes d'Amazon, tout comme les deux co-fondateurs Rob Cochran et Josh Merel. Ils vont tous quitter leurs bureaux de New-York, pour s'installer avec d'autres employés d'Amazon situés au même niveau local. Les termes de l'accord n'ont, à ce jour, pas été communiqué.
Un robot plus tourné vers les tâches domestiques ?
Amazon, selon un propos de son porte-parole relayé par Bloomberg, se dit « enthousiasmé par la vision de Fauna, qui consiste à créer des robots performants, sûrs et ludiques pour tous ». Et il est vrai qu'ici, avec ce robot d'à peine un peu plus de 1 mètre et de 27 kilogrammes, on est loin des réalisations de, non seulement Tesla, mais aussi d'autres concurrents comme Boston Dynamics.
Loin de la vision industrielle ou même militaire, on est ainsi ici beaucoup plus dans l'idée d'un robot qui pourra à l'avenir s'intégrer pleinement dans un foyer, à l'image de la vision futuriste décrite par le film iRobot (avec un dénouement autre, on espère!). À ce jour, un robot Sprout coûte 50 000 dollars. Amazon réussira-t-il à faire baisser son prix au point d'un jour en faire potentiellement un objet de consommation ?