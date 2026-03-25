Et voilà, encore un GAFAM qui rachète une start-up prometteuse ! Cette fois, selon une information de Bloomberg, c'est Amazon qui vient de mettre la main sur Fauna Robotics, société fondée par des anciens de chez Meta et de Google, et qui a développé un robot de 107 centimètres. Ce dernier, baptisé Sprout, est un robot anthropomorphe capable de marcher, danser, et de saisir des objets.

Les 50 salariés vont ainsi rejoindre les équipes d'Amazon, tout comme les deux co-fondateurs Rob Cochran et Josh Merel. Ils vont tous quitter leurs bureaux de New-York, pour s'installer avec d'autres employés d'Amazon situés au même niveau local. Les termes de l'accord n'ont, à ce jour, pas été communiqué.