Les fuites de données se suivent en France, et tellement que l'on a tendance à sauter au plafond dès qu'une annonce est faite. Aujourd'hui, c'est OVH qui est au coeur de la discussion après une communication de ce genre !
Il y a eu beaucoup de fuites de données l'an dernier en France. Même si l'ANSSI a indiqué récemment que le nombre de piratages serait moins élevé que ce que prétendent les hackers, il est tout de même évident que notre pays a beaucoup souffert dans ce domaine en 2025. Alors, beaucoup se mettent à scruter les annonces faites sur les forums de pirates, même si certaines sont difficiles à confirmer, comme on peut le voir aujourd'hui.
Les données de 1,6 million de clients OVH seraient compromises
OVH Cloud a-t-il été victime à son tour d'un piratage ? C'est ce qu'affirme un individu sur un forum cybercriminel, individu qui a, sur place, le statut d'administrateur. Il a expliqué au public avoir eu accès à un compte parent d'OVH et à des serveurs.
Résultat, il aurait pu récupérer près de 590 To de données, avec au total les données de quelque 1,6 millions de clients qui seraient compromises. Le même pirate indique par ailleurs qu'à ce jour, seule une partie des données auraient été vendues.
OVH sur la défensive
Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Car si le pirate est très affirmatif, il n'y a pour l'instant eu aucune confirmation du côté d'OVH. En fait, on est même plutôt sur un début de dénégation, si l'on en croit une réponse (pour le moment) lapidaire de son fondateur, Octave Klaba.
En effet, ce dernier a pris la peine de répondre sur X à un message où apparaissait l'annonce faite sur le forum de pirates. Ce message comportait, comme « preuve » du forfait commis, un échantillon des données volées. Or, Octave Klaba a indiqué de manière très concise que « le sample [échantillon] cité ne se trouve pas dans nos bases ». Alors, faisons-nous face à une nouvelle fausse annonce de hackers ?