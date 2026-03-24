OVH Cloud a-t-il été victime à son tour d'un piratage ? C'est ce qu'affirme un individu sur un forum cybercriminel, individu qui a, sur place, le statut d'administrateur. Il a expliqué au public avoir eu accès à un compte parent d'OVH et à des serveurs.

Résultat, il aurait pu récupérer près de 590 To de données, avec au total les données de quelque 1,6 millions de clients qui seraient compromises. Le même pirate indique par ailleurs qu'à ce jour, seule une partie des données auraient été vendues.