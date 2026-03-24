L'année 2025 a été une année où le piratage a connu en France une nouvelle décrue. Mais avec tout de même de gros manques à gagner pour les secteurs sportifs et culturels.
Ces dernières années, on a vu la justice monter en puissance dans les dispositions prises pour s'attaquer au piratage en ligne en France. Encore à la fin de l'année dernière, on apprenait ainsi que les VPN et les DNS alternatifs allaient devoir dorénavant bloquer des sites permettant le partage illégal de contenu appartenant à des ayants droits. Une pression qui monte toujours plus, et qui semble donner certains résultats.
Le streaming illégal recule légèrement en 2025
Le travail mené au niveau judiciaire par les ayants-droits comme Canal+, qui souhaitent protéger l'accès au contenu pour lequel ils ont payer cher, semble donner des résultats. C'est ce que l'on peut voir dans le dernier bilan publié par l'Arcom sur l'état du piratage dans le pays durant l'année 2025.
D'après ce dernier, la consommation illicite de contenu (streaming et téléchargements illégaux) a baissé de 4% en France l'an dernier, ne concernant plus de 7,7 millions d'internautes. Une chute qui est très importante sur plusieurs années, puisque sur la période 2021-2025, elle est de -34%, la population française pirate étant estimée à 11,7 millions de personnes en 2021.
1,5 milliard d'euros de perdus à cause du piratage
Au niveau technique, l'Arcom indique par ailleurs que, depuis 2022, elle a fait bloquer quelque 15 200 noms de domaine au nom de la lutte contre le piratage, ce qui est bien plus que le nombre de noms de domaine bloqués à la suite d'une demande de la justice (un peu plus de 4 130). L'autorité de régulation a aussi fait bloquer 2 583 sites miroirs depuis 2022.
Mais si la guerre bat son plein contre le piratage, les dommages persistent. On estime que le manque à gagner suite à la consommation illicite de contenus en ligne est de 1,5 milliards d'euros, dont 300 millions d'euros pour ce qui est du sport.