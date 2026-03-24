Le travail mené au niveau judiciaire par les ayants-droits comme Canal+, qui souhaitent protéger l'accès au contenu pour lequel ils ont payer cher, semble donner des résultats. C'est ce que l'on peut voir dans le dernier bilan publié par l'Arcom sur l'état du piratage dans le pays durant l'année 2025.

D'après ce dernier, la consommation illicite de contenu (streaming et téléchargements illégaux) a baissé de 4% en France l'an dernier, ne concernant plus de 7,7 millions d'internautes. Une chute qui est très importante sur plusieurs années, puisque sur la période 2021-2025, elle est de -34%, la population française pirate étant estimée à 11,7 millions de personnes en 2021.