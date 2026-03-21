En avril 2025, Decathlon et Freeletics ont officialisé un accord courant sur cinq ans. Le Smart Bench est le produit le plus ambitieux issu de cette collaboration. Près de 70 % des acheteurs d'équipements fitness ne savent pas les intégrer correctement dans leur routine. Environ 50 % abandonnent leur entraînement au bout de trois mois. C'est pour ça que Decathlon a signé avec Freeletics.

Scanné à l'achat, le QR code du banc débloque un an d'abonnement Freeletics. L'application reconnaît le Smart Bench comme un équipement spécifique et propose uniquement des exercices compatibles avec le banc, les haltères ou la kettlebell. Selon Daniel Sobhani, PDG de Freeletics, beaucoup abandonnent le fitness faute d'accompagnement ou de motivation, et l'objectif est un coaching ultra-personnalisé, accessible partout, au bon moment, avec le bon équipement. Céline Del Genes, directrice de l'expérience client chez Decathlon, a ajouté que l'enjeu est que chaque client se sente accompagné dans l'utilisation de son produit et en tire vraiment de la valeur.