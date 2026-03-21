Le Smart Bench de Decathlon tient dans 0,44 m² et intègre haltères réglables, kettlebell, tapis de sol et ancrage pour élastiques, pour 1 300 euros. Un an d'abonnement Freeletics est inclus à l'achat.
Le Smart Bench, présenté mardi à la presse et notamment à notre confrère Frandroid, a l'allure d'un meuble autant que d'un appareil de sport : coffrage en bois, quatre roulettes, 0,44 m² au sol. Malgré ses près de 100 kg une fois les poids chargés, il se déplace facilement. Deux haltères à barre courte réglables de 3 à 32 kg par simple rotation du grip, une kettlebell en fonte extensible jusqu'à 24 kg, un dossier inclinable de 0 à 80 degrés, un tapis pliant, un tiroir latéral pour des élastiques et deux points d'ancrage à l'arrière. Tout est intégré, rien ne dépasse. Une base en plastique protège le sol et limite le bruit, utile quand on vit en appartement avec des voisins en dessous.
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Un accord de cinq ans avec Freeletics pour résoudre un problème bien précis
En avril 2025, Decathlon et Freeletics ont officialisé un accord courant sur cinq ans. Le Smart Bench est le produit le plus ambitieux issu de cette collaboration. Près de 70 % des acheteurs d'équipements fitness ne savent pas les intégrer correctement dans leur routine. Environ 50 % abandonnent leur entraînement au bout de trois mois. C'est pour ça que Decathlon a signé avec Freeletics.
Scanné à l'achat, le QR code du banc débloque un an d'abonnement Freeletics. L'application reconnaît le Smart Bench comme un équipement spécifique et propose uniquement des exercices compatibles avec le banc, les haltères ou la kettlebell. Selon Daniel Sobhani, PDG de Freeletics, beaucoup abandonnent le fitness faute d'accompagnement ou de motivation, et l'objectif est un coaching ultra-personnalisé, accessible partout, au bon moment, avec le bon équipement. Céline Del Genes, directrice de l'expérience client chez Decathlon, a ajouté que l'enjeu est que chaque client se sente accompagné dans l'utilisation de son produit et en tire vraiment de la valeur.
- Algorithme assez convaincant
- Variété des mouvements et des séances
- Réductions régulières
1 300 euros et une cible différente
Sur le segment du home gym connecté haut de gamme, Tonal et Tempo facturent leurs systèmes entre 2 000 et 3 500 euros, avec capteurs intégrés, écran embarqué et suivi automatique des répétitions. Le Smart Bench n'a aucun de ces éléments. Le "smart" du produit repose entièrement sur Freeletics et sur la régularité de l'utilisateur. Freeletics compte 59 millions d'utilisateurs dans 175 pays, et l'app tourne déjà sur des centaines de milliers de smartphones en France.
L'abonnement Freeletics inclus couvre un an. Passé ce délai, il reprend au tarif standard. D'ici fin 2026, plus de 100 produits fitness bénéficieront de cette offre couplée équipement et coaching. Le Smart Bench est le premier à proposer un an complet offert, là où les autres produits de la gamme Decathlon & Freeletics n'incluent que trois mois ou une réduction de 50 % sur l'abonnement annuel. La disponibilité est annoncée dans les prochaines semaines.