La « bonne » nouvelle, c’est que ce rappel reste très contenu en France, puisqu’il ne concerne que 19 véhicules au total, précisément 13 R5 et 6 R4. Du côté de Renault, on assure bien sûr la prise en charge complète du problème, avec le remplacement intégral du pack batterie défectueux, une opération coûteuse pour le constructeur, mais entièrement gratuite pour les propriétaires.

Pour mémoire, les nouvelles R5 E-Tech et R4 E-Tech reposent sur une architecture commune, avec une batterie de 52 kWh composée de quatre modules totalisant 46 cellules NMC.

Ce n’est d’ailleurs pas la première alerte cette année pour la petite citadine électrique française qui continue de truster les premières places des ventes en France. Début 2026, Renault avait déjà procédé au rappel de plusieurs milliers de R5 électriques, en raison cette fois d’un dysfonctionnement du boîtier électronique de puissance, susceptible d’empêcher tout simplement le démarrage du véhicule.