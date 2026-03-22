Renault se voit contraint de rappeler au garage certains modèles de R5 et R4 électriques, la faute à un souci détecté sur les cellules des batteries embarquées par les deux modèles. On vous explique.
Coup dur pour Renault, qui doit procéder à un nouveau rappel de sa flotte électrique. Le constructeur français doit intervenir sur une poignée de modèles électriques récents, en raison d’un défaut potentiellement critique affectant la batterie. Un problème rare, mais suffisamment dangereux pour être pris très au sérieux, puisque ce dernier peut entraîner des conséquences allant de la simple panne à un risque bien plus grave.
Certaines R5 et R4 rappelées au garage
En effet, une anomalie de production pourrait provoquer un décollement de l’anode dans une cellule de batterie. Dans ce cas, le matériau de l’électrode se détache, risquant d’endommager le collecteur de courant ainsi que le séparateur.
« Cette dégradation peut entraîner un court-circuit interne dans la batterie de traction, avec pour conséquences possibles une perte d’autonomie, une impossibilité de recharge, voire un emballement thermique susceptible de provoquer un incendie » peut-on lire sur le site de la Commission européenne.
Le rappel concerne des véhicules récents, produits très précisément entre le 12 décembre dernier et le 28 janvier 2026.
Un second rappel déjà pour la R5 en 2026
La « bonne » nouvelle, c’est que ce rappel reste très contenu en France, puisqu’il ne concerne que 19 véhicules au total, précisément 13 R5 et 6 R4. Du côté de Renault, on assure bien sûr la prise en charge complète du problème, avec le remplacement intégral du pack batterie défectueux, une opération coûteuse pour le constructeur, mais entièrement gratuite pour les propriétaires.
Pour mémoire, les nouvelles R5 E-Tech et R4 E-Tech reposent sur une architecture commune, avec une batterie de 52 kWh composée de quatre modules totalisant 46 cellules NMC.
Ce n’est d’ailleurs pas la première alerte cette année pour la petite citadine électrique française qui continue de truster les premières places des ventes en France. Début 2026, Renault avait déjà procédé au rappel de plusieurs milliers de R5 électriques, en raison cette fois d’un dysfonctionnement du boîtier électronique de puissance, susceptible d’empêcher tout simplement le démarrage du véhicule.