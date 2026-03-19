Apple fait évoluer le fonctionnement du Partage familial en assouplissant enfin les règles de paiement. Avec iOS 26.4, les membres adultes ne seront plus systématiquement dépendants du compte principal pour leurs achats.
Depuis le lancement du Partage familial en juin 2014, Apple imposait un système de facturation centralisé qui ne laissait aucune alternative aux utilisateurs. Chaque transaction effectuée par n'importe quel membre du groupe familial transitait obligatoirement par le moyen de paiement de l'organisateur. Cette limitation, restée inchangée malgré l'enrichissement progressif du service, disparaît aujourd'hui avec la publication de la version Release Candidate d'iOS 26.4.
Apple fait enfin évoluer son service de Partage familial
Le principe du Partage familial repose sur un compte principal, chargé de gérer les achats et abonnements de plusieurs utilisateurs, pouvant accueillir jusqu’à cinq membres. Jusqu’ici, dès lors que le partage des achats était activé, chaque transaction était automatiquement débitée sur la carte bancaire de l’organisateur. Le système restait alors centralisé, obligeant le responsable du groupe à assumer l’ensemble des paiements.
Avec iOS 26.4, Apple introduit un changement notable dans ses notes de version : « Le partage des achats permet aux membres adultes des groupes de Partage familial d’utiliser leur propre moyen de paiement pour effectuer des achats, sans dépendre de l’organisateur familial ». Une modification qui met fin à une rigidité régulièrement pointée du doigt par les utilisateurs ces dernières années.
Chaque membre peut désormais payer ses propres achats
Cette évolution ne supprime pas totalement le rôle du compte principal, mais elle introduit davantage de souplesse. Le fonctionnement reste conditionné à l’activation du partage des achats par l’organisateur. Une fois cette option en place, les membres du groupe peuvent accéder aux contenus communs.
Toutefois, Apple précise que le paiement ne repose plus exclusivement sur l’organisateur. Dans une documentation mise à jour, la firme indique que celui-ci « paie les achats de tous, sauf s’ils désactivent le partage des achats ou si d’autres membres adultes utilisent leur propre moyen de paiement ».
Autrement dit, chaque adulte peut dorénavant choisir de régler ses propres dépenses, sans passer par le compte central. Un ajustement qui devrait donc grandement faciliter la répartition des dépenses entre les membres d’un même groupe familial.