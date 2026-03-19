Le principe du Partage familial repose sur un compte principal, chargé de gérer les achats et abonnements de plusieurs utilisateurs, pouvant accueillir jusqu’à cinq membres. Jusqu’ici, dès lors que le partage des achats était activé, chaque transaction était automatiquement débitée sur la carte bancaire de l’organisateur. Le système restait alors centralisé, obligeant le responsable du groupe à assumer l’ensemble des paiements.

Avec iOS 26.4, Apple introduit un changement notable dans ses notes de version : « Le partage des achats permet aux membres adultes des groupes de Partage familial d’utiliser leur propre moyen de paiement pour effectuer des achats, sans dépendre de l’organisateur familial ». Une modification qui met fin à une rigidité régulièrement pointée du doigt par les utilisateurs ces dernières années.