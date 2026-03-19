Pour accéder aux données privées d'un citoyen (messages, localisation, historique de navigation), les autorités américaines doivent en théorie obtenir un mandat judiciaire. Ce principe découle du quatrième amendement de la Constitution, lequel interdit les perquisitions et saisies abusives. En 2018, la Cour Suprême a étendu cette obligation aux données de géolocalisation issues des opérateurs téléphoniques.

Les courtiers en données contournent ce cadre. Ces sociétés collectent et revendent des informations personnelles issues d'applications mobiles grand public - jeux, météo, fitness - sans que les utilisateurs en soient réellement conscients. Le FBI s'appuie sur l'Electronic Communications Privacy Act pour estimer qu'une donnée "commercialement disponible" ne requiert pas de mandat. Cette interprétation n'a jamais été soumise à un tribunal.

Ce n'est pas une découverte. En 2022, nous rapportions que des agences fédérales américaines, dont l'ICE, le service de l'immigration, et le CBP, le service de protection des douanes, achetaient déjà des données de localisation auprès de courtiers comme Venntel ou Babel Street, sans passer par un juge. L'ancien directeur du FBI, Christopher Wray, avait déclaré en 2023 que l'agence en avait fait usage par le passé, mais ne le faisait plus à ce moment-là. La déclaration de Patel, rapportée par Politico, confirme donc la reprise de cette pratique.