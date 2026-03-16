Cloudwards vient de publier un index intéressant sur la liberté sur internet. S'appuyant sur un certain nombre de variables, ce dernier a pu donner une note sur 100 à chaque pays. Les variables en question sont des grandes catégories comme la possibilité de se doter d'un VPN, de pouvoir partager des fichiers en peer to peer (torrents), de pouvoir accéder librement à du contenu pour adulte ou aux réseaux sociaux.

Pour ceux qui souhaitent y jeter un oeil directement, l'adresse est ici : Cloodwards. On peut noter que les résultats, dans les grandes largeurs, sont conformes aux attentes, avec les pays obtenant les pires notes qui sont ceux attendus, de la Corée du Nord (0) à la Chine, la Russie ou l'Iran (4). D'autres pays dont on entend moins parler pour la répression en ligne ont aussi de très mauvaises notes, comme l'Inde (12), la « plus grande démocratie au monde » ayant en effet le même score que l'Arabie Saoudite ou bien la Turquie.