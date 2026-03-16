Un index mondial de la liberté sur internet vient d'être publié par Cloudwards. Une occasion de voir où ça ne va pas trop dans le monde (et où se situe notre pays).
Internet est aujourd'hui devenu un enjeu vital pour les États, au vu de son importance non seulement pour les activités économiques, mais aussi pour la dissémination de l'information (et de la désinformation), qui façonne les sociétés. Autant dire que les gouvernements ont de plus en plus tendance à imposer des règles, qui peuvent être vues comme des volontés de censure. Et si vous vous demandiez là où c'était le plus grave (ou au contraire, là où ça va le mieux), cet index devrait vous plaire.
Corée du Nord, Chine, Russie… les derniers du classement ne surprennent pas
Cloudwards vient de publier un index intéressant sur la liberté sur internet. S'appuyant sur un certain nombre de variables, ce dernier a pu donner une note sur 100 à chaque pays. Les variables en question sont des grandes catégories comme la possibilité de se doter d'un VPN, de pouvoir partager des fichiers en peer to peer (torrents), de pouvoir accéder librement à du contenu pour adulte ou aux réseaux sociaux.
Pour ceux qui souhaitent y jeter un oeil directement, l'adresse est ici : Cloodwards. On peut noter que les résultats, dans les grandes largeurs, sont conformes aux attentes, avec les pays obtenant les pires notes qui sont ceux attendus, de la Corée du Nord (0) à la Chine, la Russie ou l'Iran (4). D'autres pays dont on entend moins parler pour la répression en ligne ont aussi de très mauvaises notes, comme l'Inde (12), la « plus grande démocratie au monde » ayant en effet le même score que l'Arabie Saoudite ou bien la Turquie.
Les pays scandinaves au sommet, la France et les États-Unis dans une moyenne décevante
Côté très bons élèves, là aussi les têtes de liste ne devraient pas trop étonner pour la plupart, puisqu'au sommet on retrouve notamment les pays scandinaves, réputés pour leur très haut niveau de liberté en général. La Norvège, l'Islande et la Finlande obtiennent ainsi la note la plus élevée du classement, à savoir 92. La Suède fait moins bonne figure face à ses voisins, avec un score de « seulement » 80. On peut aussi remarquer que nos amis du nord, la Belgique, obtiennent eux aussi ce score de 92.
Niveau France, on peut observer une note assez médiocre, puisqu'avec 64, notre pays obtient la pire note de l'Union européenne (avec l'Allemagne et la Roumanie), et devance à peine le Royaume-Uni (52) ou l'Ukraine en guerre (44). La Biélorussie est le mauvais élève du Vieux Continent, avec une note de 20.
Enfin, quand on traverse l'Atlantique, on peut voir que le pays du « free speech », les États-Unis, obtient une note de 64, ce qui est moins que le Mexique (72) et surtout le Canada (84).