Exercer son droit de rétractation après un achat en ligne est une procédure légale et simple, en théorie. En pratique, dès que le colis de retour disparaît, la question du remboursement devient épineuse. Tout repose sur un seul critère, souvent méconnu des acheteurs : qui a pris en charge les frais de retour. Car selon la réponse, les recours ne sont pas les mêmes.