Un composant technique est central dans l'architecture : le "Substrate". Concrètement, c'est le moteur local d'Aether OS, la couche qui fait tourner le bureau en arrière-plan et qui fait le lien entre votre machine et le réseau AT Protocol. Pour comprendre son rôle, il faut d'abord comprendre comment AT Protocol stocke les données.

Sur ce réseau, tout est structuré sous forme de "records". Un record, c'est un bloc de données formaté. Un post Bluesky est un record. Un événement de calendrier aussi. Une tâche, un contact, un fichier audio… Chacun est stocké comme une fiche distincte, avec ses propres champs, directement dans votre espace sur le réseau. Vous en êtes propriétaire, pas la plateforme.

Le Substrate repose sur des conteneurs Docker : des petits environnements logiciels isolés qui s'exécutent discrètement sur votre machine, sans interférer avec le reste de votre système. Chacun embarque un outil spécifique. L'outil en ligne de commande "goat" permet d'interagir directement avec le protocole AT. Il peut créer un record, le modifier ou le supprimer. "tap" joue un rôle complémentaire : il agit comme un espace de travail intermédiaire, où vous pouvez construire ou éditer un record en local avant de décider de le publier sur le réseau, ou de le garder strictement privé. C'est cette brique qui donne à Aether OS son indépendance.