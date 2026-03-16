Développé par un seul programmeur, Aether OS est un environnement de bureau qui tourne dans un navigateur et dont le cœur repose sur le protocole AT. Pour mémoire, il s'agit du standard décentralisé qui propulse, entre autres, Bluesky. L'OS est disponible en alpha, avec 42 applications embarquées.
L'idée est simple à poser, moins évidente à réaliser : construire un vrai système d'exploitation à partir des données que vous avez déjà sur un réseau décentralisé. C'est ce que montre la démo d'Aether OS.
Un bureau dans un navigateur, avec 42 applications
L'interface ressemble à ce qu'on connaît, avec toutefois quelques touches qui parleront aux technophiles adeptes de Matrix. On y trouve des fenêtres redimensionnables, des espaces de travail multiples ou encore des raccourcis clavier. Un mode "Zen" masque tous les éléments pour se concentrer sur une seule application. Le système dispose de plusieurs thème et fonds d'écran dynamiques.
42 applications sont disponibles. On y trouve un gestionnaire de fichiers, un calendrier avec widgets, une application de tâches compatible avec le schéma Skyboard, et "Decard", un clone de TweetDeck dédié à Bluesky. L'OS intègre aussi "Tracker", un outil de composition musicale chiptune avec support MIDI, et une application média pour lire des pistes audio depuis PlayerFM. Le développeur prévoit par ailleurs d'ajouter Germ, la messagerie chiffrée de bout en bout dont nous rapportions l'intégration à Bluesky début 2026.
Un composant technique est central dans l'architecture : le "Substrate". Concrètement, c'est le moteur local d'Aether OS, la couche qui fait tourner le bureau en arrière-plan et qui fait le lien entre votre machine et le réseau AT Protocol. Pour comprendre son rôle, il faut d'abord comprendre comment AT Protocol stocke les données.
Sur ce réseau, tout est structuré sous forme de "records". Un record, c'est un bloc de données formaté. Un post Bluesky est un record. Un événement de calendrier aussi. Une tâche, un contact, un fichier audio… Chacun est stocké comme une fiche distincte, avec ses propres champs, directement dans votre espace sur le réseau. Vous en êtes propriétaire, pas la plateforme.
Le Substrate repose sur des conteneurs Docker : des petits environnements logiciels isolés qui s'exécutent discrètement sur votre machine, sans interférer avec le reste de votre système. Chacun embarque un outil spécifique. L'outil en ligne de commande "goat" permet d'interagir directement avec le protocole AT. Il peut créer un record, le modifier ou le supprimer. "tap" joue un rôle complémentaire : il agit comme un espace de travail intermédiaire, où vous pouvez construire ou éditer un record en local avant de décider de le publier sur le réseau, ou de le garder strictement privé. C'est cette brique qui donne à Aether OS son indépendance.
Le protocole AT : le moteur qui change tout
ATProto est le standard ouvert développé par Bluesky pour bâtir des réseaux décentralisés. Il s'articule autour d'un principe central selon lequel les données n'appartiennent pas à une plateforme, mais à l'utilisateur. Chaque record respecte un "lexicon", un schéma qui définit exactement ce que contient ce type de donnée et comment l'interpréter. Un post, un article, une liste de tâches - chacun possède le sien. De son côté, l'identité de l'utilisateur repose sur un "DID" (Decentralized Identifier), un identifiant unique qui ne dépend d'aucun serveur central.
C'est ce modèle qui rend Aether OS cohérent. Puisque les données sont déjà structurées et accessibles via le protocole, les applications les lisent et les modifient directement. Le gestionnaire de fichiers ne stocke rien en local. Il permet d'explorer vos records existants sur le réseau. Le carnet de contacts lit les profils ATProto et affiche la dernière publication de chaque personne. Le développeur prévoit d'ouvrir le code source, et chacun pourra alors déployer son propre Substrate ou accéder à l'environnement depuis aetheros.computer.