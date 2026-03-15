La fonte des calottes polaires et des glaciers de montagne alimente les océans, et cette masse d'eau supplémentaire s'accumule autour de l'équateur, là où la circonférence de la Terre est la plus grande, là aussi qu'une redistribution de masse pèse le plus sur la vitesse de rotation. Mostafa Kiani Shahvandi, chercheuse postdoctorale à l'université de Vienne et première auteure de l'étude, a filé une métaphore pour l'expliquer : une patineuse artistique qui écarte les bras tourne plus lentement, celle qui les garde serrés accélère.

La Terre fait pareil, mais avec des milliards de tonnes d'eau en guise de bras tendus vers l'extérieur. Selon Benedikt Soja, professeur de géodésie spatiale à l'ETH Zurich, « L'augmentation rapide actuelle de la durée du jour peut être attribuée principalement à l'activité humaine ».

Une seule période comparable existe dans les archives géologiques, il y a environ 2 millions d'années. Jamais, ni avant ni après, le rythme de variation n'avait atteint celui qu'on mesure aujourd'hui.