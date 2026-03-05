À l’automne 2025, la mise à jour de sécurité d’octobre (KB5066835) avait désactivé clavier et souris USB dans l’environnement de récupération de Windows 11. Techniquement, le bug n’était pas identique à celui rencontré sur Windows 10, mais la conséquence restait la même pour les utilisateurs et utilisatrices : impossible d’utiliser WinRE pour lancer une restauration, une réparation ou une réinitialisation. Microsoft avait alors déployé KB5070773 dès le 20 octobre, un lundi, pour rétablir l’usage des périphériques d’entrée.

Sur Windows 10, le même Patch Tuesday (KB5068164) publié le 14 octobre 2025 a provoqué un blocage plus frontal, avec un environnement de récupération qui ne démarrait plus du tout sur certaines configurations. Le problème n’a été documenté clairement qu’au mois de février 2026, avant l’arrivée de KB5075039 datée du 3 mars, qui remplace l’image WinRE défectueuse et rend de nouveau accessibles les options de dépannage intégrées au système.

On rappellera au passage que KB5068164 n’était pas une mise à jour comme les autres, puisqu’il s’agissait de la dernière mise à jour de sécurité officielle livrée gratuitement sur Windows 10. Pas de chance, le correctif publié début mars ne concerne que les éditions couvertes par l’ESU ou les versions LTSC. Autrement dit, celles et ceux qui comptaient s’en tenir à cette dernière mise à jour gratuite, sans souscrire à l’extension de support, héritent d’un environnement de récupération potentiellement cassé pour de bon. Pour un système qui tire sa révérence, la sortie manque un peu de soin.