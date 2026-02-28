L'avantage des INT8 est qu'elles sont comprises par les GPU en RDNA 3 – mais également en RDNA 2 – tandis que les FP8 sont réservées aux GPU RDNA 4. Revers de la médaille, la perte de performances est notable et, dans certains cas, cela ne fonctionne pas : nos confrères de ComputerBase avaient à ce sujet fait un point précis notant que sur 18 jeux testés, seuls 12 (sur RDNA 3) et 11 (sur RDNA 2) ont fonctionné avec succès. Soit seulement 67 % et 61 %.

Nouvel épisode de l'histoire, il est donc aujourd'hui question de FSR 4.1 alors même que la technologie n'est pas encore disponible officiellement chez AMD. La DLL récupérée a déjà permis certains tests, notamment sur The Last of Us Part II avec des résultats intéressants. Attention, nous déconseillons de tester ce genre de DLL « pirate » car on ne sait en réalité pas ce qui se trouve à l'intérieur et il serait impossible de se retourner contre qui que ce soit en cas de pépin.

Reste que des « courageux » ont malgré tout tenté l'aventure sur des cartes RDNA 4 – et ça marche, rien de très surprenant –, mais également sur des cartes RDNA 3 comme la Radeon RX 7900 XTX. Sur Reddit, l'usager en question parle d'un résultat convaincant. Il conviendra, bien sûr, de vérifier sur plusieurs jeux et avec des sources un peu plus sérieuses pour se faire un avis.