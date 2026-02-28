Alors qu'il n'est pas encore officiellement disponible, FSR 4.1 aurait déjà été testé sur des cartes pas prévues pour prendre en charge cette technologie.
Les technologies d'amélioration de l'image dans les jeux vidéo et la prise en charge par les différentes générations de cartes graphiques, c'est une longue histoire. AMD défraie une fois encore la chronique avec une mouture qui n'est même pas encore déployée officiellement.
FSR 4.1 sur le point de débarquer…
Pas plus tard qu'hier, nous parlions de l'arrivée de bibliothèques PSSR mises à jour sur PlayStation 5 avec la sortie de Resident Evil: Requiem. La technologie est dérivée de FSR 4, dont on profite sur PC avec une carte AMD.
Justement, aujourd'hui il est de nouveau question de FSR 4 et de ses dérivés. En l'occurrence, de FSR 4.1 avec une fuite d'importance : la nouvelle version de la technologie AMD aurait été récupérée au travers d'une bibliothèque de liens dynamiques (dynamic link library ou DLL) suite à une version pas encore rendue disponible des pilotes graphiques Adrenalin 26.3.1.
Ce n'est pas la première fuite du genre et il y a fort à parier que ce ne sera pas la dernière non plus. Toutefois, celle-ci est d'importance dans la mesure où elle a d'ores et déjà permis à certains utilisateurs de « s'amuser » avec la nouvelle DLL et de tester la chose sur d'anciennes générations de cartes AMD. En effet, il ne faut pas oublier que, de base, FSR 4 est réservé aux seules cartes RDNA 4.
AMD a plusieurs fois expliqué que la nouvelle version de sa technologie a besoin de certains éléments matériels présents exclusivement sur les solutions RDNA 4, rendant impossible son portage sur, notamment, les cartes RDNA 3.
… mais déjà testés sur RDNA 3 par certains
Une affirmation qui rappelle celles formulées par NVIDIA à propos de sa propre technologie DLSS, mais qui a trouvé un certain écho dans diverses tentatives réalisées après la fuite du code source de FSR 4 en août dernier.
À la suite de cet événement, de nombreux amateurs se sont saisis dudit code source pour « jouer avec ». En est sortie une DLL en mesure de faire passer FSR 4 sur des cartes graphiques RDNA 3 au prix de certains truchements. En effet, pour parvenir à cette « prouesse », les auteurs de la DLL en question ont réussi à exploiter FSR 4 via des instructions INT8 alors que la version originelle d'AMD emploie des instructions FP8, pour de meilleures performances.
L'avantage des INT8 est qu'elles sont comprises par les GPU en RDNA 3 – mais également en RDNA 2 – tandis que les FP8 sont réservées aux GPU RDNA 4. Revers de la médaille, la perte de performances est notable et, dans certains cas, cela ne fonctionne pas : nos confrères de ComputerBase avaient à ce sujet fait un point précis notant que sur 18 jeux testés, seuls 12 (sur RDNA 3) et 11 (sur RDNA 2) ont fonctionné avec succès. Soit seulement 67 % et 61 %.
Nouvel épisode de l'histoire, il est donc aujourd'hui question de FSR 4.1 alors même que la technologie n'est pas encore disponible officiellement chez AMD. La DLL récupérée a déjà permis certains tests, notamment sur The Last of Us Part II avec des résultats intéressants. Attention, nous déconseillons de tester ce genre de DLL « pirate » car on ne sait en réalité pas ce qui se trouve à l'intérieur et il serait impossible de se retourner contre qui que ce soit en cas de pépin.
Reste que des « courageux » ont malgré tout tenté l'aventure sur des cartes RDNA 4 – et ça marche, rien de très surprenant –, mais également sur des cartes RDNA 3 comme la Radeon RX 7900 XTX. Sur Reddit, l'usager en question parle d'un résultat convaincant. Il conviendra, bien sûr, de vérifier sur plusieurs jeux et avec des sources un peu plus sérieuses pour se faire un avis.