Dans un premier temps, nos confrères ont tenu à vérifier la qualité visuelle de ce changement de fonctionnement de la technologie d'AMD. Comme l'illustre l'image ci-dessus, les différences sont subtiles et le rendu est, au global, convaincant.

Attention, ComputerBase précise que le rendu originel avec FP8¨sur RDNA 4 reste sensiblement meilleur, mais le « portage » de la technologie sur les cartes RDNA 2 et RDNA 3 est visuellement plus probant que FSR 3.1… quand la chose veut bien fonctionner ! En effet, sur les 18 jeux envisagés par nos confrères, seuls 14 ont accepté de fonctionner.

F1 25 et Warhammer 40K: Space Marine 2 sont dotés de mécanismes anti-triche qui refusent les fichiers DLL modifiés et ne se lancent donc pas. Pour Oblivion Remastered et Silent Hill F, le changement de DLL a entraîné un plantage pur et simple du programme sans qu'aucune solution ne puisse être trouvée par nos confrères. Enfin, Borderlands 4 et Mafia: The Old Country fonctionnent, mais l'écran « peut parfois devenir blanc plusieurs fois par seconde ». Gênant.

Au final, sur les 18 jeux testés par ComputerBase, seuls 12 (sur RDNA 3) et 11 (sur RDNA 2) ont fonctionné sans problème. Soit seulement 67 et 61 %.