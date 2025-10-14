AMD est pris de court par des petits malins qui sont parvenus à faire marcher FSR 4 sur les générations précédentes de cartes graphiques. À quand la même chose pour DLSS 4 😇
Appliqué aux cartes graphiques de génération RDNA 2 et RDNA 3 via une version INT8, la technologie FSR 4 est certes un peu moins efficace que sur RDNA 4, mais semble malgré tout l'emporter nettement par rapport à FSR 3 si l'on en croit l'étude réalisée par nos confrères de ComputerBase.
FSR 4 « compatible » RDNA 2 et RDNA 3
Souvenez-vous, en août dernier, la fuite du code source de la technologie FSR 4 – à cause d'une erreur d'AMD elle-même – avait fait naître la « crainte » de mods plus ou moins risqués.
« Crainte » car, après tout, ces mods auraient surtout eu pour effet de détraquer un peu la belle mécanique d'AMD et, en réalité, ce sont même plutôt de bonnes surprises qui ont résulté de cette fuite. En effet, des petits malins sont parvenus à faire fonctionner FSR 4 sur des cartes graphiques de générations précédentes en modifiant la DLL liée à la technologie d'AMD.
Le mod/hack implique d'utiliser le logiciel tiers OptiScaler. ©VideoCardz
L'objectif était alors de troquer les instructions FP8 pour des instructions INT8 que les cartes RDNA 3, mais aussi RDNA 2 sont en mesure d'interpréter. Alors, évidemment, FP8 reste de meilleure qualité et il ne faut pas s'attendre à des résultats aussi probants que sur la dernière génération de cartes graphiques AMD, mais aux dires de certains usagers, le gain est bien là.
Pour en avoir le cœur net, nos confrères de ComputerBase, relayés par le site VideoCardz, se sont mis en tête de tester la chose de manière précise. Très complet, leur dossier prend en compte plusieurs cas de figure et les applique à plusieurs jeux afin d'avoir un tableau aussi complet que possible.
De faibles (9 à 13 %) pertes de performances
Dans un premier temps, nos confrères ont tenu à vérifier la qualité visuelle de ce changement de fonctionnement de la technologie d'AMD. Comme l'illustre l'image ci-dessus, les différences sont subtiles et le rendu est, au global, convaincant.
Attention, ComputerBase précise que le rendu originel avec FP8¨sur RDNA 4 reste sensiblement meilleur, mais le « portage » de la technologie sur les cartes RDNA 2 et RDNA 3 est visuellement plus probant que FSR 3.1… quand la chose veut bien fonctionner ! En effet, sur les 18 jeux envisagés par nos confrères, seuls 14 ont accepté de fonctionner.
F1 25 et Warhammer 40K: Space Marine 2 sont dotés de mécanismes anti-triche qui refusent les fichiers DLL modifiés et ne se lancent donc pas. Pour Oblivion Remastered et Silent Hill F, le changement de DLL a entraîné un plantage pur et simple du programme sans qu'aucune solution ne puisse être trouvée par nos confrères. Enfin, Borderlands 4 et Mafia: The Old Country fonctionnent, mais l'écran « peut parfois devenir blanc plusieurs fois par seconde ». Gênant.
Au final, sur les 18 jeux testés par ComputerBase, seuls 12 (sur RDNA 3) et 11 (sur RDNA 2) ont fonctionné sans problème. Soit seulement 67 et 61 %.
En revanche, quand cela fonctionne, le résultat est non seulement une réussite visuelle, mais aussi technique et la fluidité d'animation est sans commune mesure avec FSR 3.1 comme vous pouvez le voir sur le graphique « résumé » de nos confrères. Sachez que l'article détaille évidemment bien plus les choses avec des précisions pour chaque jeu, chaque définition d'image.
Que l'on parle de cartes graphiques RDNA 2 ou RDNA 3, l'écart de performances entre FSR 3.1 et FSR 4 se tient dans la même fourchette : on parle d'une baisse de la vitesse d'animation d'environ 9 à 13 % selon le jeu et la situation. Une perte réelle, mais à mettre en parallèle avec le gain visuel. Reste évidemment le problème de compatibilité qui est sans doute la raison pour laquelle AMD n'a pas poussé FSR 4 sur ses anciennes générations.