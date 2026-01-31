Il faut arrêter de se voiler la face sur la nature réelle de ces incidents de scraping. Dire que ces données étaient « accessibles à tous » est une défense juridique commode, pas une réalité technique acceptable en 2026. Ce n’est pas un simple vol opportuniste, c’est une cartographie comportementale offerte sur un plateau aux acteurs malveillants. Pour les pirates, cette base est une mine d’or pour affiner leurs campagnes de phishing ciblé. En connaissant vos goûts musicaux, vos interactions et la date de création de votre compte, un attaquant ne tire plus à l'aveugle : il possède le contexte nécessaire pour vous tromper.

SoundCloud paie ici le prix d’une protection contre les bots probablement trop laxe par le passé, une négligence qui coûte cher à la confiance des utilisateurs. Cela rappelle étrangement les déboires d'autres géants sociaux qui ont vu leurs annuaires pillés de la même manière. Le danger ne réside pas dans la perte d'un mot de passe — qui n'est généralement pas inclus dans ce type de scraping — mais dans la permanence de l'exposition. On peut changer un code d'accès, mais on change difficilement l'historique de son identité numérique. Cette affaire démontre que dans l'économie de l'attention, votre profil utilisateur vaut souvent bien plus cher sur le marché noir que le prix de votre abonnement mensuel.