Mais ce n'est pas tout. Musk explique également que Dojo3 sera basé « dans l'espace ». Une idée qu'il a déjà évoquée à plusieurs reprises, et consisterait à déployer des data centers d'IA en orbite terrestre pour capter l'énergie solaire illimitée tout en libérant de la place au sol. Et, sans grande surprise, il s'agit aussi de l'un des nouveaux objectifs de… SpaceX.