Elon Musk vient d'annoncer que Tesla allait reprendre le développement de Dojo3, son projet de superordinateur. Et ses ambitions sont immenses : le P.-D.G promet des performances semblables aux meilleures puces de NVIDIA.
Pourtant, le constructeur de voitures électriques a abandonné le projet au cours de l'été 2025. L'idée était de prioriser les puces d'intelligence artificielle (IA) qui équipent les véhicules de la marque. Une décision qui a mené au démantèlement des équipes travaillant sur Dojo.
Mais finalement, Tesla fait marche arrière : « Maintenant que la conception de la puce AI5 est au point, Tesla va reprendre le travail sur Dojo3 », a fait savoir Musk dans une publication sur X.com. Reste une question centrale : à quoi sert exactement ce mystérieux superordinateur, et pourquoi Tesla tient-il tant à le ressusciter ?
Un superordinateur pour entraîner les systèmes de conduite autonome
Pour faire simple, une fois achevé, Dojo3 sera une immense infrastructure de calcul conçue pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle de Tesla. Celle-ci traitera les milliards de vidéos enregistrées par les caméras des véhicules afin d'améliorer les réseaux neuronaux qui pilotent le système de conduite Full Self-Driving, mais aussi, à terme, les algorithmes du robot humanoïde Optimus.
Jusqu'ici, la marque s'appuyait en grande partie sur les cartes graphiques de NVIDIA pour effectuer ce travail. Mais en développant son propre supercalculateur, elle cherche à réduire sa dépendance avec l'idée de mieux maîtriser ses coûts comme ses performances.
Selon Elon Musk, Dojo3 reposera sur la nouvelle puce maison AI5, qui doit offrir des capacités comparables à celles des processeurs les plus avancés de NVIDIA, comme Hopper ou Blackwell, le tout pour un prix moindre, assure le milliardaire. Il entend faire évoluer rapidement sa gamme, avec une nouvelle génération environ tous les neuf mois.
Ambitions spatiales
Tesla accélère drastiquement ses efforts dans l'IA, la robotique et les puces depuis plusieurs mois, alors que son activité principale piétine. Cette réorientation doit lui permettre de développer 1 million de robots et de déployer 1 million de taxis autonomes sur les routes.
Mais ce n'est pas tout. Musk explique également que Dojo3 sera basé « dans l'espace ». Une idée qu'il a déjà évoquée à plusieurs reprises, et consisterait à déployer des data centers d'IA en orbite terrestre pour capter l'énergie solaire illimitée tout en libérant de la place au sol. Et, sans grande surprise, il s'agit aussi de l'un des nouveaux objectifs de… SpaceX.
Entre Tesla, xAI et SpaceX, les entreprises de l'homme le plus riche du monde semblent voir leurs intérêts converger de plus en plus.
- Intégration parfaite avec votre véhicule Tesla.
- Contrôle et gestion à distance.
- Permet de faire la mise à jour du véhicule.