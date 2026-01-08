Les applications macOS de la marque suisse, Logi Options+ et G HUB, ont cessé de fonctionner sur Mac après l'oubli du renouvellement d'un certificat de développeur. Un correctif est disponible, mais son installation nécessite une intervention manuelle.
Les utilisateurs Mac équipés de souris et claviers Logitech ont constaté depuis mardi 7 janvier que leurs applications Logi Options+ et G HUB refusaient de démarrer. La raison ? Le certificat Developer ID de Logitech, qui garantit l'authenticité des logiciels auprès de macOS, a expiré.
Un certificat oublié, des milliers d'utilisateurs bloqués
Ce certificat numérique constitue la signature de confiance qu'Apple exige des éditeurs pour distribuer leurs applications en dehors du Mac App Store. Valable un an, il doit être renouvelé manuellement par l'éditeur. Logitech l'a laissé périmer ; macOS refuse donc d'exécuter les applications concernées. Certains utilisateurs sur Reddit ont signalé des boucles de démarrage infinies : l'application tente de se lancer sans y parvenir.
Le problème touche tous les périphériques pouvant être configurés via ces deux logiciels, dont la MX Master 3S. Les paramètres de défilement, les raccourcis des boutons programmables et les gestes personnalisés ont disparu, les souris et claviers reviennent alors à leurs réglages d'usine. Logitech a reconnu une "erreur inexcusable" et publié rapidement des correctifs pour macOS 13 Ventura, macOS 14 Sonoma, macOS 15 Sequoia et macOS 26 Tahoe. Les versions antérieures du système devront patienter, un correctif étant prévu "ultérieurement".
Puisqu'il est impossible d'ouvrir les applications, Logitech ne peut donc pas déployer une simple mise à jour automatique ; cette dernière nécessite le même certificat désormais invalide. L'installation du patch doit donc être effectuée manuellement. Pour Logi Options+, il faut télécharger le fichier depuis la page support officielle, l'exécuter, et l'application redémarre automatiquement en restaurant les paramètres. Pour G HUB, après téléchargement et lancement, un message "le logiciel existe déjà" apparaît : il faut alors quitter l'assistant d'installation pour finaliser la correction. Logitech assure que les profils et personnalisations restent intacts après l'application du correctif.