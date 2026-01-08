Ce certificat numérique constitue la signature de confiance qu'Apple exige des éditeurs pour distribuer leurs applications en dehors du Mac App Store. Valable un an, il doit être renouvelé manuellement par l'éditeur. Logitech l'a laissé périmer ; macOS refuse donc d'exécuter les applications concernées. Certains utilisateurs sur Reddit ont signalé des boucles de démarrage infinies : l'application tente de se lancer sans y parvenir.

Le problème touche tous les périphériques pouvant être configurés via ces deux logiciels, dont la MX Master 3S. Les paramètres de défilement, les raccourcis des boutons programmables et les gestes personnalisés ont disparu, les souris et claviers reviennent alors à leurs réglages d'usine. Logitech a reconnu une "erreur inexcusable" et publié rapidement des correctifs pour macOS 13 Ventura, macOS 14 Sonoma, macOS 15 Sequoia et macOS 26 Tahoe. Les versions antérieures du système devront patienter, un correctif étant prévu "ultérieurement".