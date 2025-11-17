Le silence est rompu. Après avoir été ajouté la semaine dernière au site d'extorsion du gang cybercriminel Clop, Logitech a officialisé vendredi 14 novembre la compromission de ses systèmes. Dans un communiqué adressé à la Securities and Exchange Commission américaine, l'entreprise suisse reconnaît qu'« un tiers non autorisé a utilisé une vulnérabilité zero-day dans une plateforme logicielle tierce » pour copier des données internes. Alors que sait-on à ce stade ?