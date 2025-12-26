Le piratage a toujours autant de succès. Et cette année, la série qui a le plus attiré les téléchargements illégaux n'étonnera personne, vu sa popularité !
L'explosion du nombre de plateformes de streaming n'est paradoxalement pas un facteur permettant de réduire le nombre de téléchargements illégaux. Il faut dire que cette fragmentation pousse de nombreuses personnes à travers la planète à, même quand elles sont clientes d'une ou plusieurs plateformes, aller chercher dans l'illégalité le contenu proposé par les autres plateformes. Et cette année, celle qui a le plus attiré l'attention est celle qui vous ouvre les portes du « monde à l'envers. »
Stranger Things sacrée série la plus piratée de l'année 2025
En 2024, la série la plus piratée de la planète avait été House of the Dragon, mise en ligne sur la plateforme HBO Max. Cette année, c'est plutôt du côté de Netflix qu'il faudra chercher si l'on veut trouver le nom de la série la plus piratée.
Son nom ? Stranger Things, ce qui n'a rien d'étonnant au vu de la popularité toujours plus exceptionnelle de cette série, dont le volume 2 de la dernière saison vient tout juste de sortir. Une information qui nous est transmise comme chaque année par TorrentFreak.
Les séries les plus piratées sont toutes disponibles sur les grandes plateformes de streaming
La même source a par ailleurs établi le top 10 des séries les plus piratées durant l'année, qui est la suivante :
- Stranger Things (disponible sur Netflix)
- Squid Game (Netflix)
- The Last of Us (HBO Max)
- Severance (Apple TV)
- Andor (Disney+)
- Reacher (Amazon Prime Video)
- Silo (Apple TV)
- Pluribus (Apple TV)
- Wednesday (Netflix)
- Alien: Earth (FX/Hulu).
Comme on peut le voir, les séries qui intéressent le plus les pirates sont disponibles sur les plus grandes plateformes, avec les cinq grands noms habituels : Netflix, Apple TV, Disney+, Amazon Prime Video et HBO Max. Et les deux premiers se distinguent plus encore, ces plateformes comprenant chacune 3 séries présentes dans cette liste.