En 2024, la série la plus piratée de la planète avait été House of the Dragon, mise en ligne sur la plateforme HBO Max. Cette année, c'est plutôt du côté de Netflix qu'il faudra chercher si l'on veut trouver le nom de la série la plus piratée.

Son nom ? Stranger Things, ce qui n'a rien d'étonnant au vu de la popularité toujours plus exceptionnelle de cette série, dont le volume 2 de la dernière saison vient tout juste de sortir. Une information qui nous est transmise comme chaque année par TorrentFreak.