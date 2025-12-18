Des parents s'inquiétaient de l'état de leur enfant de 6 ans. Et en suivant le conseil de ChatGPT, ils ont sûrement sauvé la vie de leur jeune garçon.
On a tendance à pointer du doigt les risques posés par l'intelligence artificielle, souvent dus à une mauvaise utilisation des chatbots. Car si les IA sont loin d'être omniscientes, et qu'il ne faut pas s'appuyer sur elles, surtout sur des sujets aussi graves que la santé, un usage plus raisonné peut quelques fois aussi bien aider. Comme cet exemple qui nous vient de Belgique.
ChatGPT analyse les symptômes, et préconise une consultation très rapide à l'hôpital
L'IA dans la médecine, c'est une idée d'avenir sur laquelle les plus grands travaillent. Mais aujourd'hui, rien ne remplace encore les humains en blouse blanche. Ce qui ne donne pas une réponse à tout. Notamment à la question du début : quand aller consulter ? Et là, ChatGPT peut aider.
C'est ce que nous montre cette histoire de deux parents en Belgique, rendus inquiets par l'état de santé de leur enfant de 6 ans, prénommé Nyo. Celui-ci avait depuis plusieurs jours des nausées et des maux de tête, était victime d'un tout nouveau strabisme, et voyait double.
Avant de s'alarmer, les parents ont préféré consulter ChatGPT, en lui décrivant l'ensemble des symptômes. L'IA leur a répondu en leur conseillant de vite voir un médecin.
Une rapidité qui sauve la vie
C'est ce qu'ils ont fait, et ont couru aux urgences, où on a découvert une tumeur à l'arrière du tronc cérébral du garçon, tumeur qui exerçait une pression au niveau de son cerveau. Les médecins ont alors réagi immédiatement en posant un drain destiné à évacuer le liquide céphalo-rachidien. Ils ont ensuite programmé une opération, de neuf heures, pour l'exérèse de la tumeur. Ce qui fut un succès.
Ici, c'est la rapidité qui a été le facteur déterminant. « Les médecins ont été clairs : en agissant aussi rapidement et en nous rendant immédiatement aux urgences, nous avons sauvé la vie de Nyo. Si nous avions attendu encore quelques jours, il ne serait peut-être plus là aujourd'hui » ont expliqué les parents.