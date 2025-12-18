L'IA dans la médecine, c'est une idée d'avenir sur laquelle les plus grands travaillent. Mais aujourd'hui, rien ne remplace encore les humains en blouse blanche. Ce qui ne donne pas une réponse à tout. Notamment à la question du début : quand aller consulter ? Et là, ChatGPT peut aider.

C'est ce que nous montre cette histoire de deux parents en Belgique, rendus inquiets par l'état de santé de leur enfant de 6 ans, prénommé Nyo. Celui-ci avait depuis plusieurs jours des nausées et des maux de tête, était victime d'un tout nouveau strabisme, et voyait double.

Avant de s'alarmer, les parents ont préféré consulter ChatGPT, en lui décrivant l'ensemble des symptômes. L'IA leur a répondu en leur conseillant de vite voir un médecin.