Malheureusement, en supprimant Lock Glimpse de leur appareil, les utilisateurs ont pu constater un autre souci, à savoir une surconsommation énergétique, et par conséquent une chute brutale de l'autonomie de leur smartphone.

Le fait est que, lorsque l’application « Lock Glimpse » est totalement supprimée de l’appareil, Nothing OS tente de la relancer toutes les trois secondes, provoquant une consommation de batterie inutile, et une chute de l'autonomie.

Sur les forums Nothing, nombreux sont ceux à fustiger les récentes pratiques de la firme, de plus en plus éloignées de l'image à la fois clean et minimaliste colportée jadis par la marque britannique.