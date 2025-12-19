Avec Lock Glimpse, Nothing s'est (à nouveau) attiré les foudres de sa communauté. Si la fonction publicitaire est désactivable, il n'est toutefois pas possible de la supprimer. Et il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes.
Avec son Phone (3a) Lite, la marque Nothing a suscité la colère de nombreux fidèles, le smartphone étant livré avec diverses applications installées par défaut comme TikTok, Facebook, Instagram et divers autres services signés Meta. Avec Nothing OS 4.0, la société a inauguré une nouvelle fonction, Lock Glimpse, laquelle n'a pas vraiment redoré le blason de la société.
Nothing et le cas Lock Glimpse
Concrètement, celle-ci vise à afficher des recommandations (d'applications, de sites Web, etc.) à travers une galerie d'écrans de verrouillage dynamiques. Les fonds d'écran peuvent ainsi contenir un lien publicitaire, ouvrant un lien externe une fois validé par l'utilisateur. La marque a été transparente sur le sujet, et il est tout à fait possible de désactiver Lock Glimpse en passant par les réglages de l'appareil.
Il y a quelques jours, Nothing donnait la possibilité aux utilisateurs de faire davantage de ménage sur leur smartphone, faisant ainsi machine arrière concernant les applications imposées. Certaines restent toutefois impossibles à supprimer, c'est le cas de Lock Glimpse, et on comprend aujourd'hui mieux pourquoi.
Pourquoi il ne faut pas désactiver cette fonctionnalité
En effet, s'il est possible de désactiver Lock Glimpse, impossible de désinstaller cette dernière. Du moins de manière traditionnelle. Aussi, certains utilisateurs ont tenu à faire disparaitre la fonctionnalité, en utilisant l'outil Android Debug Bridge (ADB), lequel permet d'exécuter diverses commandes avancées sur un appareil.
Selon diverses publications (sur Reddit notamment), la fonction Lock Glimpse aurait tendance à envoyer des requêtes de données vers une plateforme externe (de clickbait) toutes les 24 heures. De quoi inciter certains utilisateurs à supprimer la fonction en question.
Malheureusement, en supprimant Lock Glimpse de leur appareil, les utilisateurs ont pu constater un autre souci, à savoir une surconsommation énergétique, et par conséquent une chute brutale de l'autonomie de leur smartphone.
Le fait est que, lorsque l’application « Lock Glimpse » est totalement supprimée de l’appareil, Nothing OS tente de la relancer toutes les trois secondes, provoquant une consommation de batterie inutile, et une chute de l'autonomie.
Sur les forums Nothing, nombreux sont ceux à fustiger les récentes pratiques de la firme, de plus en plus éloignées de l'image à la fois clean et minimaliste colportée jadis par la marque britannique.
