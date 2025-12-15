L'étonnant chargeur Västmärke est proposé au tarif de 8,99€ chez IKEA, et il n'est, à l'heure actuelle en tout cas, disponible que dans « une jolie couleur rouge. »

À noter qu'IKEA propose également un autre chargeur sans fil Västmärke. Adieu le donut rouge, et place à une forme de coupelle, surmontée d’une colonne centrale pour y fixer le smartphone, qui laisse suffisamment d’espace autour pour déposer ses clés ou son portefeuille. Un accessoire plutôt malin, pensé comme une sorte de vide-poches technologique, et proposé au prix de 19,99€.

Un troisième modèle de la gamme Västmärke est enfin proposé, prenant la forme d'un support de charge plus classique (avec une base en liège), permettant de placer son smartphone verticalement ou horizontalement. Son prix : 12,99€ dans votre magasin IKEA le plus proche. Des prix assez doux, qui pourraient faire craquer de nombreux clients, entre un nouveau mug pour la cuisine et un porte-savon.