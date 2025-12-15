Le spécialiste du meuble et de l’équipement IKEA vient de mettre à jour son catalogue, avec une nouvelle gamme de chargeurs sans fil Qi, confirmant un peu plus son virage vers les accessoires technologiques de notre quotidien.
Longtemps cantonné aux étagères Billy, aux meubles à cases Kallax ou encore aux commodes Malm, le groupe IKEA a progressivement changé de dimension. Depuis quelques années déjà, le géant suédois ne se contente plus de meubler nos intérieurs : il les connecte. Prises intelligentes, lampes pilotables, purificateurs d'air, enceintes connectées : la maison connectée version IKEA s’installe, sans bruit, mais sûrement.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Un chargeur Ikea en forme…. de donut ?
« Qui a dit que les chargeurs sans fil ne pouvaient pas être originaux ? » demande IKEA. C'est pourquoi le groupe propose un tout nouveau chargeur sans fil (Qi 2.0) Västmärke, lequel présente une couleur rouge vif, une forme de donut et une surface effet silicone.
Côté design, l'idée est aussi de permettre à l'utilisateur de retourner une partie du « donut », pour offrir une prise en main confortable, tout en profitant d'une attache suffisante pour sécuriser le smartphone.
C’est exactement l’idée derrière ce look atypique, qui sert aussi de rangement malin pour le câble USB-C intégré du chargeur, comme l’indique IKEA. Un accessoire qui se veut à la fois pratique et ludique en somme.
Un trio de Västmärke chez Ikea,
Le chargeur Västmärke est destiné à tous les appareils certifiés Qi, et compatible avec les normes Power Delivery (PD) 3.0 et Quick Charge (QC) 2.0, avec une puissance de recharge fixé à 15W.
Il est livré avec un câble USB-C de 120 cm et peut venir alimenter un iPhone, un Samsung Galaxy ou encore un Google Pixel, à condition bien sûr que ceux-ci soient compatibles avec la recharge sans fil.
L'étonnant chargeur Västmärke est proposé au tarif de 8,99€ chez IKEA, et il n'est, à l'heure actuelle en tout cas, disponible que dans « une jolie couleur rouge. »
À noter qu'IKEA propose également un autre chargeur sans fil Västmärke. Adieu le donut rouge, et place à une forme de coupelle, surmontée d’une colonne centrale pour y fixer le smartphone, qui laisse suffisamment d’espace autour pour déposer ses clés ou son portefeuille. Un accessoire plutôt malin, pensé comme une sorte de vide-poches technologique, et proposé au prix de 19,99€.
Un troisième modèle de la gamme Västmärke est enfin proposé, prenant la forme d'un support de charge plus classique (avec une base en liège), permettant de placer son smartphone verticalement ou horizontalement. Son prix : 12,99€ dans votre magasin IKEA le plus proche. Des prix assez doux, qui pourraient faire craquer de nombreux clients, entre un nouveau mug pour la cuisine et un porte-savon.