L'extension de Klarna sur Apple Pay répond à une réelle demande des consommateurs dans les huit pays où le service est d'ores et déjà actif. Dans un communiqué, Sebastian Siemiatkowski, le cofondateur et directeur général de Klarna, souligne avoir « constaté un enthousiasme incroyable de la part des consommateurs utilisant Klarna sur Apple Pay aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, et plus récemment dans les pays nordiques et en Europe du Sud ». Cet élargissement du service permet aux utilisateurs français et italiens d'accéder aux mêmes avantages que leurs homologues européens et nord-américains.

Le principe reste simple. Les clients éligibles peuvent fractionner leurs achats en trois mensualités ou opter pour un paiement différé jusqu'à 30 jours, toujours sans intérêt. Pour les montants plus élevés, un étalement sur une période prolongée reste possible avec des taux d'intérêt à partir de 0 %.