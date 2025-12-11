Apple Pay intègre désormais Klarna en France, permettant aux utilisateurs de régler leurs achats en plusieurs fois sans frais. Cette nouvelle fonction d'Apple Pay offre aux consommateurs français davantage de souplesse dans la gestion de leur budget.
Le service de paiement fractionné Klarna s'est déployé sur Apple Pay dans deux nouveaux marchés européens. Après son lancement aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, au Danemark, en Suède et en Espagne, cette solution de paiement arrive maintenant en France et en Italie. Les millions d'utilisateurs éligibles peuvent désormais étaler leurs dépenses lors de leurs transactions en ligne, sur application ou en magasin via leur iPhone ou iPad.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Apple Pay : le paiement en plusieurs fois désormais disponible en France
L'extension de Klarna sur Apple Pay répond à une réelle demande des consommateurs dans les huit pays où le service est d'ores et déjà actif. Dans un communiqué, Sebastian Siemiatkowski, le cofondateur et directeur général de Klarna, souligne avoir « constaté un enthousiasme incroyable de la part des consommateurs utilisant Klarna sur Apple Pay aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, et plus récemment dans les pays nordiques et en Europe du Sud ». Cet élargissement du service permet aux utilisateurs français et italiens d'accéder aux mêmes avantages que leurs homologues européens et nord-américains.
Le principe reste simple. Les clients éligibles peuvent fractionner leurs achats en trois mensualités ou opter pour un paiement différé jusqu'à 30 jours, toujours sans intérêt. Pour les montants plus élevés, un étalement sur une période prolongée reste possible avec des taux d'intérêt à partir de 0 %.
Un processus de paiement simple et sécurisé avec Apple Pay
Le règlement avec Klarna via Apple Pay s'effectue en quelques étapes. Lors du paiement en ligne, depuis une application ou en magasin, les consommateurs sélectionnent Klarna puis l'option « Payer plus tard » pour consulter les modalités disponibles. Avant validation, Klarna applique ses critères de solvabilité afin de vérifier la capacité de remboursement du client. La sécurité des transactions demeure évidemment assurée par les standards d'Apple Pay. Par conséquent, la Pomme ne conserve aucune information liée aux transactions de l'utilisateur.