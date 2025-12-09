Depuis la rentrée de septembre, les cours s'affolent. Quiconque observe, même de manière distraite, le prix de la DRAM – et par voie de conséquence de la DDR5 – doit se rendre à l'évidence : l'inflation est folle !

En quelques semaines, on peut parler d'une augmentation du prix des barrettes de DDR5 de plus de 150 %, voire plus de 200 %. Pour le prix d'un kit de 16 Go au cours actuel, on pouvait largement se payer 32 Go à la fin de l'été et les kits de 64 Go approchent des 1 000 euros. Bien sûr, les principaux acteurs du marché ne sont pas en cause et tout est de la faute de l'intelligence artificielle.

Samsung a toutefois laissé échapper des mots qui en disent long : « Plutôt que d'accroître nos capacités de production, nous privilégions une stratégie visant à maintenir notre rentabilité. Nous minimiserons le risque de surproduction grâce à une stratégie d'investissement qui équilibre la demande des clients et les prix ».