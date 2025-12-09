Pas question pour Samsung de faire preuve d'une quelconque générosité, mais le cours actuel de la DRAM incite clairement à la réflexion.
L'un après l'autre, les géants de la mémoire vive se posent la question de l'augmentation de leur production tout en indiquant de manière on ne peut plus claire que le pire de la pénurie est à venir… pour entretenir les cours ?
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Jusqu'à 80 000 wafers de plus chaque mois
Depuis la rentrée de septembre, les cours s'affolent. Quiconque observe, même de manière distraite, le prix de la DRAM – et par voie de conséquence de la DDR5 – doit se rendre à l'évidence : l'inflation est folle !
En quelques semaines, on peut parler d'une augmentation du prix des barrettes de DDR5 de plus de 150 %, voire plus de 200 %. Pour le prix d'un kit de 16 Go au cours actuel, on pouvait largement se payer 32 Go à la fin de l'été et les kits de 64 Go approchent des 1 000 euros. Bien sûr, les principaux acteurs du marché ne sont pas en cause et tout est de la faute de l'intelligence artificielle.
Samsung a toutefois laissé échapper des mots qui en disent long : « Plutôt que d'accroître nos capacités de production, nous privilégions une stratégie visant à maintenir notre rentabilité. Nous minimiserons le risque de surproduction grâce à une stratégie d'investissement qui équilibre la demande des clients et les prix ».
En d'autres termes, Samsung – mais sans doute aussi SK Hynix et Micro qui vient d'ailleurs de fermer sa filiale grand-public – ne s'intéressent pas vraiment à l'état du marché et ne regardent que leurs lignes comptables.
Juste une question de rentabilité
Des lignes comptables qui pourraient toutefois pousser à un changement de comportement. Alors que les cours de la DDR5 crèvent le plafond, Jukan nous explique sur X.com que la rentabilité du produit devient très intéressante.
À l'heure actuelle, la marge sur la HBM3E à 12 couches tournerait autour de 30 %. Une marge confortable qui a logiquement poussé les fabricants à se tourner vers ce produit plutôt que vers la DDR5. Toutefois, au cours actuel, cette DDR5 serait en mesure de générer une marge de l'ordre de 60 %. Forcément, de tels chiffres ont donné des idées à Samsung.
Le géant sud-coréen aurait ainsi dans l'idée de marcher dans les pas de SK Hynix qui avait déjà évoqué une augmentation de sa production de sa DRAM tout en assurant que cela ne suffirait pas à résorber l'écart entre offre et demande. Du côté de Samsung, on parle donc de rediriger des lignes HBM3E en DDR5, même si cela implique un investissement, le procédé de fabrication étant différent.
Vous vous en doutez, l'objectif de Samsung n'est pas de nous faire plaisir, mais plutôt d'éviter que l'écart avec son concurrent de toujours – SK Hynix – ne se creuse davantage. SK Hynix était en avance sur la HBM et, aujourd'hui, elle est la première à avoir senti le potentiel nouveau de la DDR5. Samsung aurait donc simplement dans l'idée d'en profiter à son tour.
Rappelons effectivement que les prévisions de bénéfices pour ces deux géants de la DRAM sont absolument démentes : on parle déjà de plus ou moins 16 milliards de dollars (de bénéfice, hein) pour Samsung en 2025, mais carrément de près de 30 milliards pour SK Hynix. C'est la pénurie qu'on vout dit !