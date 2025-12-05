Les thermostats connectés peuvent être utiles dans un logement. C'est ce que pense l'État, au point de de pondre une nouvelle obligation.
Même si le système de thermostat connecté est intéressant pour un foyer, il est à ce jour simplement un instrument comme un autre que l'on peut installer chez soi. Mais ce qui est aujourd'hui de l'ordre de votre propre liberté devrait bien être à l'avenir un impératif beaucoup plus contraignant, avec une obligation à la clé !
Le thermostat connecté va devenir obligatoire en France
Notre gouvernement ne manque jamais vraiment d'imagination quand il s'agit de taxes, ou bien d'obligations nouvelles à mettre en place. C'est en tout cas ce que beaucoup vont sûrement se dire en apprenant ce nouveau projet : imposer le thermostat connecté dans l'ensemble des foyers du pays.
L'ensemble des bâtiments tertiaires et des logements vont en effet devoir à l'avenir en être équipés. 27 millions de foyers restent ainsi encore à équiper, avec une consommation qui devrait en moyenne être réduite de 15%. À noter qu'à la base, l'exécutif voulait généraliser cette obligation à partir de 2027.
Le gouvernement recule… à demi
Sauf que, comme vous pouvez l'imaginer, la mesure à peine connue, elle a fait du bruit dans le monde politique. Plusieurs ténors des oppositions se sont ainsi élevés pour dénoncer une mesure technocratique déconnectée, venant d'une administration jamais avare de nouvelles normes. Ce qui a obligé le ministre de l'Économie Roland Lescure à prendre la parole.
Il a ainsi expliqué que cette mesure ne s'appliquait non plus à partir de 2027, mais plutôt… à partir de 2030. Une nuance à partir de laquelle il a ensuite attaqué ses contradicteurs sur Bluesky, dont Marine Le Pen.
Selon une information du Figaro, ce report de trois ans ferait suite à une demande du président du Sénat, Gérard Larcher. Mais on n'est pas sûr que se targuer d'imposer cette obligation plus tard que prévu suffise à éviter la colère des Français.