MattS32

kroman: kroman: Étape d’après : le gouvernement bride la température et prend la main sur notre chauffage en période de pénurie ou de prix de l’électricité négatif

Il n’y a aucune obligation que le thermostat soit connecté. Il doit juste être programmable.

Et sinon, en cas de prix de l’électricité négatif, EDF a au contraire plutôt intérêt à ce que tu utilises ton chauffage hein, vu que le prix de vente au client final n’est lui jamais négatif.

Quand au cas de la pénurie, faudrait comprendre à un moment que le réseau électrique doit être à l’équilibre en permanence, donc s’il y a une pénurie, en dernier recours, ils coupent des clients. Il n’y a pas d’alternative, s’ils ne le font pas de toute façon le réseau va disjoncter, et c’est toujours mieux que ça se fasse de façon contrôlée que de façon incontrôlée (coucou l’Espagne )…

Et quand on comprend ça, on se dit que finalement, s’ils pouvaient avoir un peu la main pour faire des coupures tournantes sur le chauffage à ce moment là (ce qui n’est PAS le cas à l’heure actuelle, et ne le sera pas plus avec les thermostats connectés°), ça serait pas si mal : mieux vaut ne pas avoir de chauffage mais avoir quand même encore de la lumière, de quoi cuisiner, faire tourner le frigo et le congélo, avoir une connexion Internet, plutôt que de n’avoir plus rien du tout parce qu’ils ont dû délester…

° du moins pas directement : il existe aujourd’hui des « opérateurs d’effacement », comme Survoltage, qui s’engagent auprès d’EDF à faire décroitre la consommation de leurs utilisateurs volontaires d’un certain volume sur certaines plages horaires (ce qu’on appelle « effacement » dans le jargon des énergéticiens), et ces opérateurs peuvent faire ça notamment en agissant sur des thermostats connectés. Mais ça reste basé sur le volontariat, et l’utilisateur a toujours le dernier mot : il peut toujours forcer le chauffage à tout moment, même si son opérateur d’effacement a passé une consigne de réduction. En contrepartie, les opérateurs d’effacements sont rémunérés par les énergéticiens pour le volume qui a été effacé, et ces opérateurs rémunèrent leurs utilisateurs.