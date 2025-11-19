Google introduit sur les Pixel administrés une fonction appelée Android RCS Archival, destinée à aider les entreprises à conserver des traces des communications professionnelles. En clair : dès lors que le smartphone est managé par une équipe IT, il devient possible d’intégrer des outils d’archivage capables de lire les messages RCS directement au niveau du téléphone.

Le chiffrement de bout en bout reste actif entre les appareils, mais ne protège plus ce qui est stocké localement. Résultat : les applications d’archivage approuvées — comme Celltrust, Smarsh ou 3rd Eye — peuvent conserver une copie des conversations, y compris lorsque vous modifiez ou supprimez un message.

Google assure que la démarche est transparente : si votre Pixel professionnel active l’archivage, une notification l’indiquera clairement. Impossible donc pour une entreprise de le faire discrètement. Mais dans les faits, cela signifie qu’aucune conversation RCS sur un téléphone géré par votre employeur ne pourra être considérée comme privée.