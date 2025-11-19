Le RCS est le futur de la messagerie, mais promet aussi quelques sueurs froides pour les salariés équipés d’un smartphone professionnel. Une nouvelle mise à jour des Google Pixel change discrètement les règles du jeu.
Depuis plusieurs années, Google pousse le RCS comme l’évolution naturelle du SMS avec le support des conversations enrichies, des médias HD, des accusés lectures en temps réel, ou encore des appels vidéo et du chiffrement. Le tout directement dans l’application Messages, sans installer WhatsApp ou Messenger. Une modernisation bienvenue, adoptée par la quasi-totalité des Android récents, et désormais activée par défaut sur les Google Pixel. Mais une nouveauté tout juste déployée change l’équation pour les utilisateurs dont le téléphone est géré par leur entreprise. Car ce qui devait être une messagerie moderne et privée s’avère désormais bien plus accessible… pour votre employeur.
Les messages RCS pourront désormais être archivés sur les Pixel utilisés en entreprise
Google introduit sur les Pixel administrés une fonction appelée Android RCS Archival, destinée à aider les entreprises à conserver des traces des communications professionnelles. En clair : dès lors que le smartphone est managé par une équipe IT, il devient possible d’intégrer des outils d’archivage capables de lire les messages RCS directement au niveau du téléphone.
Le chiffrement de bout en bout reste actif entre les appareils, mais ne protège plus ce qui est stocké localement. Résultat : les applications d’archivage approuvées — comme Celltrust, Smarsh ou 3rd Eye — peuvent conserver une copie des conversations, y compris lorsque vous modifiez ou supprimez un message.
Google assure que la démarche est transparente : si votre Pixel professionnel active l’archivage, une notification l’indiquera clairement. Impossible donc pour une entreprise de le faire discrètement. Mais dans les faits, cela signifie qu’aucune conversation RCS sur un téléphone géré par votre employeur ne pourra être considérée comme privée.
Message de service : un téléphone professionnel n’est jamais vraiment personnel
Pour les entreprises, cette évolution répond à une nécessité réglementaire, les anciens systèmes d’archivage n’étant plus compatibles avec le RCS chiffré. Pour les utilisateurs, c’est un rappel important : même les technologies les plus modernes ne garantissent pas la confidentialité sur un appareil contrôlé par l’entreprise.
Autrement dit : si vous utilisez Google Messages sur un Pixel professionnel, mieux vaut partir du principe que chaque échange, même RCS, peut être archivé et lu pour des raisons de conformité. Vous devriez donc y réfléchir à deux fois avant d'envoyer ce message depuis votre numéro pro.