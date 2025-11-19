MattS32

Incroyable mais vrai : ça ne changera jamais, car la méthodologie pour construire ces listes est profondément biaisée.

Même si dix fois moins de gens utilisaient des mots de passe simplistes, on retrouverait toujours le même classement des mots de passe les plus utilisés. Parce que justement, les millions de mots de passe complexes ne peuvent pas apparaître dans ces listes :