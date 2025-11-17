Tesla souffre indubitablement actuellement de l'image de son patron. Car à cause d'Elon Musk, de nombreux conducteurs évitent dorénavant la marque.
Chez Tesla, on considère Elon Musk comme un atout indispensable à la pérennité de l'entreprise, comme le montre le vote de son plan de rémunération totalement fou à 1 000 milliards de dollars. Mais du côté du public, l'image dégagée par l'homme le plus riche du monde n'est pas vraiment celle qui donne envie de mettre la main sur le volant d'un de ses véhicules.
41% des conducteurs à travers la planète souhaitent éviter la marque Tesla pour des raisons politiques
Global EV Alliance vient de communiquer les résultats d'une étude menée sur 30 pays à travers la planète qui donne des résultats intéressants. Comme rapporté par Le Figaro, les conducteurs ont été interrogés sur les marques ou les pays d'origine de voitures électriques qu'ils éviteraient pour des motifs politiques. Le trio de tête des réponses a consisté en Tesla (41%), la Chine (12%) et les États-Unis (5%).
Pour ce qui est de Tesla, on avait déjà vu les chiffres de l'entreprise souffrir en Europe en 2025, après l'association de l'homme d'affaires à Donald Trump, son étrange salut (comparé par certains à un salut nazi) ainsi que son soutien affirmé à plusieurs partis d'extrême-droite en Europe.
Les États-Unis et l'Allemagne parmi les plus anti-Musk
Il s'agit ici d'une moyenne globale, qui révèle des disparités entre les pays. Tout en haut, et sans surprise, c'est aux États-Unis (52%) et en Allemagne (51%) que le géant des voitures électriques pâtit le plus de cette mauvaise image actuelle. Suivent derrière l'Australie (45%), la Nouvelle-Zélande (45%) ainsi que la Norvège (43%).
Chez nous, Elon Musk s'en sort beaucoup mieux, puisque d'après la même étude, seuls 21% des conducteurs interrogés éviteraient d'acquérir un véhicule Tesla pour des raisons politiques. Il faudra maintenant voir si cette tendance risque d'affecter durablement Tesla face à une concurrence chinoise de plus en plus féroce, et qui est moins mal vue internationalement parlant que le milliardaire américain.