Global EV Alliance vient de communiquer les résultats d'une étude menée sur 30 pays à travers la planète qui donne des résultats intéressants. Comme rapporté par Le Figaro, les conducteurs ont été interrogés sur les marques ou les pays d'origine de voitures électriques qu'ils éviteraient pour des motifs politiques. Le trio de tête des réponses a consisté en Tesla (41%), la Chine (12%) et les États-Unis (5%).

Pour ce qui est de Tesla, on avait déjà vu les chiffres de l'entreprise souffrir en Europe en 2025, après l'association de l'homme d'affaires à Donald Trump, son étrange salut (comparé par certains à un salut nazi) ainsi que son soutien affirmé à plusieurs partis d'extrême-droite en Europe.